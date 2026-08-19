ZZ Top'ın efsane davulcusu Frank Beard hayatını kaybetti

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ABD’li ZZ Top grubunun davulcusu olan Frank Beard, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Grup, dün (18 Ağustos Salı) internet sitesinden yaptığı açıklamada Beard’ın Teksas’ta hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Paul Natkin/Getty Images

Beard, sağlık sorunları sebebiyle Ağustos ayının başında turnelere ara vererek yerini başka bir müzisyene bırakmıştı.

"DÜNYA EN YENİLİKÇİ DAVULCULARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ"

ZZ Top grubunun vokalisti Billy Gibbons, Beard’ın ölümünün ardından yayımladığı mesajda "Dünya, en doğal yenilikçi davulculardan birini ve Teksas'ın gerçek bir evladını kaybetti. Onun kendine özgü davul çalma tarzı, ZZ'nin zirvede kalmasında hayati bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİLER

Grup, bugün Colorado Springs'te yapılması planlanan konserlerini iptal ettiklerini duyurdu.