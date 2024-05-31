Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Son Yazısı / Tüm Yazıları

Ağlayan asker

31 Mayıs 2024 Cuma

Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gittiği günlerde şu açıklamayı yapıyor:

“Kurtuluş Savaşı ancak sağlam bir örgütlenmeyle amacına vardırılabilirdi. Savaş alanlarında büyük başarılar gösteren liderler, bunu örgütçülüklerine, komuta ettikleri ordunun disiplinine, ulusu kurtuluşa inandırma yeteneklerine borçludurlar.”

Sonra yaşadığı anılara geçiyor:  

ASKER AĞLAMAZ! 

20 Mayıs 1919 günü yanımda yaverim Cevat Abbas ve birkaç kişiyle birlikte Samsun’da dolaşmaya çıktım. Halkın arasına girip onların durumunu öğrenmek istiyordum. Belediyeye yakın bir yerde, üstü başı yırtık, postalları her yerinden patlamış, silahsız bir erle karşılaştım. Yolun kenarına oturmuş ağlıyordu. 

Onu öyle görünce çok sarsıldım. Türk askeri bu hallere mi düşecekti! İçim sızlayarak yanına yaklaştım.

“Arkadaş, asker ağlamaz sen niye ağlıyorsun?”

Yüzü bakır kızılına dönmüştü. Çocuk gibi içini çekti. 

“Ben ağlamayayım da kimler ağlasın! Düşman yurdu basınca hükümet silahımızı alıp bizi terhis etti. Ortalarda kaldım. Ne kimim kimsem ne gidecek yerim ne silahım kaldı. Elimde hiçbir şeyim kalmadı, düşman tüm toprağımızı almaya kalksa ben neyle savaşacağım?”

Elimi erin omzuna koydum, “Üzülme çocuğum, gel benimle” dedim. Eri Samsun asker deposuna götürdüm. Onu orada giydirdiler, eline silah verdiler.

Biraz önce gözyaşı döken erin yüzü güldü, yanakları parladı.

Diyebilirim ki Kurtuluş Savaşı örgütlenmesi, elinden yurdu, savunma gücü alınmış bu Mehmetçik ile başlamıştır. 

ALBAY REFET’İN YANITI  

Albay Refet, Samsun mutasarrıflık binasında bir İngiliz binbaşısıyla aralarında geçen tartışmayı da sıcağı sıcağına o gün anlatmıştı bana:

Binbaşı, “Anadolu’ya niçin geldiğinizi biliyoruz. Geri dönmeniz sizin için hayırlı olur. Bunu hızlandırmak için iskelede bekleyen bizim torpidomuzu kullanabilirsiniz” der. Refet ona hak ettiği yanıtı verir: “İlginize teşekkür ederim. Ama ben deniz yolculuğundan nefret ederim!” Binbaşı şaşkına dönmüştür: “Galiba siz benimle alay ediyorsunuz!” Refet, “Tabii alay ediyorum! Derhal burayı terk et, gemine binip geldiğin yere git! Yoksa seni tutuklar, daha da ileri gidersen asarım!” der.

Anlıyordum ki yalnızca örgütlenmiyorduk, beynimizde onların kırmak istedikleri onurumuz da ayaklanıyordu.

HALKIN GÜCÜ 

Anadolu topraklarını düşmana karşı koruyan asker, Mustafa Kemal’in yönlendirmesiyle, yurdumuzda özgürce yaşamanın da temelini de atmıştır. 

Elinden silahı alınınca boşluğa düşen bir asker, komutanın yolunda ölmeyi bile göze almaz mı? 

ÖLÜM SİLAHI

Öldürsün diye eline yepyeni bir tabanca verilen öbür asker ise Mustafa Kemal’in şimşek çakımlı bakışını görünce tabancayı onun önüne bırakmıştır.

Mustafa Kemal’in o bakışı, evrensel dehasının yarattığı kurtuluş kararının ışığıdır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Ağlayan asker 31 Mayıs 2024
19 Mayıs coşkusu 24 Mayıs 2024
Seçkin eğitimciler! 17 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Gezi Parkı Direnişi ve örgüt ironisi
Özdemir İnce
Özdemir İnce Einstein imam hatipte okusaydı
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Bahçeli’nin siyasetteki varlığı anormal!
Olaylar Ve Görüşler
Hayvancılık politikamız - Prof. Dr. Alper Yılmaz
Olaylar Ve Görüşler
Birlikte yaşayabiliriz - Prof. Dr. Çağatay Güler
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan AKP kendi teklifini nasıl geri çekti
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk Tüketim değil türetim
Sertaç Eş
Sertaç Eş Paşinyan’ın Ermenistan’ı...
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Anlayın artık... Dünyanın gücü iki şeye yetmiyor...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Ağlayan asker
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs CHP’ye ve CHP’lilere tuzaklar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye zirvede yer aldı

Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye zirvede yer aldı
Apple iPhone’ları nasıl test ediyor?

Apple iPhone’ları nasıl test ediyor?
Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi

Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi
İnci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor

İnci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor
Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
Everest’te ölen Kenyalı dağcının cesedi bulunduğu yerde bırakılacak

Everest’te ölen Kenyalı dağcının cesedi bulunduğu yerde bırakılacak
Diyarbakır’da tüm hizmetlerin Kürtçe verildiği kafenin işletmecisi gözaltına alındı

Diyarbakır’da tüm hizmetlerin Kürtçe verildiği kafenin işletmecisi gözaltına alındı
Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor

Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor