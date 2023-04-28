28 Nisan 2023 Cuma

Denge kuramı, doğada ya da toplumda hiçbir koşula, sınırlamaya bağlı olmadan düşünmek, eylemde bulunmak üzerine kurgulanmıştır. Bu kuram, yönetimde bulunanların adil olmayan uygulamalardan kaçınmasını öngörür.

Bunun tersi yapılırsa denge bozulur, bir kişinin devlet üzerinde mutlak güce sahip olmasına dönüşür. Bunun adı “otokrasi”dir.

Görsel antropolog, ruhbilimci Heider’e göre, bu kuram, bireyle egemenler arasında oluşması gereken dayanışmaya dayanır. Bu dengenin bozulması her çağda büyük çatışmalara yol açmıştır.

İnsanımız yıllardır tek adam yönetiminin baskısı altında yaşıyor. Önümüzdeki seçimde özgürlük çanlarının sesi duyulacaktır.

ÖRNEKLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yakınlığıyla bilinen çok sayıda ismin ramazanda harcırahları dolar üzerinden verilerek “vaazda bulunmak üzere yurtdışına gönderilmesi”, o görevi yerine getirebilecek durumdaki öbür kişilerde “Bize Allah rızası, kendilerine gelince dolar aşkı!” diyerek haklı tepkilere yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden imamlar, müftüler, “Cenazeleri yıkattıklarını, onların yurtdışına gittiklerini” dile getirerek adil olmayan bu uygulamadan yakındılar.

Kızılay’ın, depremzedelere parayla çadır satışları yalnız suç değil, ahlak dışıdır da...

İnsan sabır küpü değildir, kayırılanlar olanaklarla donatılıp öbürleri dışlanırsa sabır dirence dönüşür.

KAYIRMA...

“Saray’dan talimatla genel müdür yapıldığı” belirtilen Sedide Akbulut’un, ramazan nedeniyle görevden alınıp onun yerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yakınlığıyla bilinen Kadir Dinç, Hasan Güçlü, Mustafa Irmaklı, Cafer Tayyar Doymaz’ın kayırılması da iyi karşılanmamıştır.

Erbaş’ın bu tutumu deprem bölgesinde görev yapıp yolluk verilmeyen şoförleri eyleme geçirmiş; onlara imamlar, müftüler, uygulamayı onaylamayan kimi din adamları da katılmıştır.

Eskiden bu tür olaylar görmezden gelinirdi. Etkileşim araçları çoğaldı, görmezden gelme bir yana, insan artık haksızlığı yazgı saymıyor, dayanışarak avukatlara, mahkemelere başvurarak hak ettiğini almaya çalışıyor.

ÖZGÜRLÜK IŞIĞI

İBB, 25 Nisan 2023 Salı günü yaptığı basın açıklamasıyla, denge kuramını gerçekleştirerek düşüncelerini, duygularını, önerilerini, beklentilerini özgürce dile getirsinler diye gençleri tartışma ortamına çağırıyor:

“Millet İttifakı’nın yönetim vizyonunun paylaşılacağı ‘Milletin İktidarında Türkiye’ konulu tematik toplantılarından ilki gerçekleşiyor. İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye meselelerine dair söylemini aktarmak amacıyla gençlerle bir araya geliyor. İlk toplantıda ‘Devlet ve Demokrasi’nin konuşulacağı ‘Milletin İktidarında Türkiye Konuşmaları’ programını ilginize sunarız.”