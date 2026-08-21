Uzunca süren yaz tatilimde, güzel davranışlarla karşılaştım. Belleğim unutulmaz sözlerle doldu. “Bir âlem şu yerlerin üstü!” sözünü söyleyen ozanı anımsayamazsam da Behçet Necatigil’in “Kır Şarkısı” başlıklı şiiri, yeşil yapraklar gibi yayıldı:

Tam otların sarardığı zamanlar,

Yere yüzükoyun uzanıyorum.

Toprakta bir telâş, bir telâş!

Karıncalar ötedenberi dostum.

Ellerime hanımböcekleri konuyor,

Ne şeker şey onlar.

Uç böcek, uç böcek diyorum,

Uçuyorlar.

Hangi söz, doğa anlatılarıyla böylesine eşleşebilir? Güzelliğin anlamını ancak güzellikten anlayan biliyor. Eğitimin toplum üzerindeki etkisini de o erdeme erenler biliyor. Atatürk o bilgiyle toplumuna laik, özgür, çağdaş, bilimi, sanatı yaratıcı temel sayan bir ülke armağan etmiştir:

“Az zamanda çok büyük işler yapan ulusumuzun, ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarması, hayal değil, hedef sayılmalıdır. Fakat yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunda ve kararındayız. Yurdumuzu en bayındır ve en uygar ülkelerin düzeyine çıkaracağız. Milletimizi en geniş ve refah olanak ve kaynaklarına sahip kılacağız. Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız.”

Atatürk de bir ülkenin çağdaşlaşmasını bu anlamda kafalara sokmak istedi. Orhan Veli Kanık’ın şiiri gibi:

Çocuk gönlüm kaygılardan azade

Yüzlerde nur, ekinlerde bereket;

At üstünde mor kâküllü şehzade;

Alaylarla Kafdağına hareket.

Şakağımda annemin sıcak dizi,

Kulağımda falcı kadının sözü,

Göl başında padişahın üç kızı,

Alaylarla Kafdağına hareket.

ÖĞRETMENLERE SESLENİŞ

Ne acıdır ki bağnaz kafalılığı bilgelik sayanlar günümüzde Atatürk’ün önünü kesmek için öğrencileri çağdaşlığa yönelten yolları tıkamaya çalışıyor. Ama yırtınsalar da ardında bir Cumhuriyet kültürü bırakan Atatürk’ün yetiştirdiği aydın öğretmenlerin önünü kesemeyecekler. Şunu iyi bilsinler, topluma gelişim yolunu açanlar hiçbir zaman toplumun önünü alamayacaktır:

“Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.”

KUSURSUZ YOLLAR

Kilometrelerce yol izledim, kötü bir olayla karşılaşmadım. Oysa aynı gün gazeteler, otobüs, motosiklet kazalarıyla ilgili yazılar yayımladı. Ayrıca, eğitim bir yana, kimi gazeteler de emeğiyle yaşamını sürdürmeye çalışanların kuru ekmekten yoksun kaldığını yazdı.

Yalnız o da değil, gazeteler bir ay içinde onlarca ailenin birbirinin kanını akıttığını büyük harflerle koydu gazetelere. Özellikle okullar öğrenci bıçaklamalarından geçilmiyordu.

Okullarda yaşayan dar kafalıların amacı, öğrencinin vardığı eğitim düzeyini bozmaktır. Ne acıdır ki okullarda yaratılan olaylar unutulmadan ona bir yenisi ekleniyor.

Uzun süre uzakta kalıp orada geçmiş günleri yeniden yaşamak kolay değil. Şu sıralarda da o olayların içyüzünü kavramaya yaşıyorum düşlemimde.