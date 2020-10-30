Kütüphane İmparatoriçesi

30 Ekim 2020 Cuma

“Kitap tutkunu öğretmen” başlıklı yazımı okuyan Recai Şeyhoğlu’ndan, annesi Rasime Şeyhoğlu’yla ana oğul bir olup Ege Bölgesi’nin 49 ilçesinde kitaplık açtıklarını duyuran bir ileti aldım. Onlara kültürel etkinliklerin düzenlendiği 9 yerde de “Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi” açılmış.

Şeyhoğlu, amaçlarını açıklayarak başlıyor iletiye:

“İstiyoruz ki köylerden yeni Orhan Kemal’ler, Cahit Arf’lar, Fazıl Say’lar yetişsin! İstiyoruz ki köylerde yaşayan aileler, gençler Jules Verne, Andersen, Aziz Nesin gibi yazarları, Shakespeare’in sonelerini, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerini okusunlar. Yaşar Kemal, Dostoyevski, Şirazlı Sadi, Haruki Murakami, Aytmatov, Márquez gibi yazarlarla tanışsınlar.”

Kitaplıklarında dünya ve Türk klasiklerinin, TÜBİTAK Yayınları’nın; bilimi, sanatı, felsefeyi konu edinen eleştiri, deneme türü kaynakların yer almasını sağlamışlar.

Yalnızca Ege Bölgesi’yle yetinmemiş, Mardin’de bir kitaplığa 2 bin kitap bağışlamışlar. Yurtdışındaki çocukları, gençleri de unutmamış, 2018 yılında Belçika’nın Charleroi kentindeki bir kültür merkezinde de kitaplık açmışlar. Berlin’de böyle bir yeri açmak için de girişimleri olmuş ama henüz gerçekleşmemiş.

Recai Şeyhoğlu

Zihinsel Engelliler Okulu öğretmenliğinden emekli olan Recai Şeyhoğlu, İzmir ve Ege Bölgesi’nde geniş bir okuyucu kitlesi olan “Yenigün” gazetesinin de köşe yazarı. Yirmi yıla yakındır Ayvalık’a bağlı Sarımsaklı’da yaşıyor.

Birçok kitap yazmış. Renkler Ülkesi İran adını taşıyan 21’inci kitabında (Favori Yayınları), kendi deyimiyle “İran’ın bilinenin aksine çağdaş ve medeni yüzü akıcı bir dil ile anlatılıyor.” Gezi notlarının bir izdüşümü saydığı kitabını şöyle tanıtıyor:

“Yeni kitabımda İran coğrafyasını, kültürünü, sosyal yaşamını ve insanını mercek altına almaya çalıştım. Biraz da İran hakkındaki önyargıların kırılmasını istedim. Herkes bilsin ki İran’da, yaşanılan hayatı kaplayan zengin bir tarih ve uygarlık var. Paris, Londra, Roma’yı baş tacı yapan gezginlerimiz, biraz da İran’ı tanısınlar. Çünkü İran, gerçekten görülesi bir ülkedir.”

Rasime Şeyhoğlu

Kaybettiği annesini anlattığı kitabının adı Kütüphaneciler İmparatoriçesi Rasime Şeyhoğlu (Karşıyaka Belediyesi Kültür Yayınları). Kitapta Rasime Şeyhoğlu’nun açtığı kütüphanelerden görüntülerin ve yaşamından kesitlerin yanı sıra 74 kişinin de ona yönelik değerlendirmeleri yer almış.

Annesini “Cumhuriyet kızı” diye adlandıran Recai Şeyhoğlu, kitabı şu amaçla yazmış:

“İstedim ki ilkokul mezunu-eğitim gönüllüsü Rasime Şeyhoğlu ve başta Ayvalık olmak üzere açtığı toplam 39 kütüphane anılarla yaşasın, unutulmasın, annem bu kitapla hep aramızda olsun. Çünkü onu kaybettiğime hâlâ inanamıyorum. Ana oğul olarak İzmir, Balıkesir, Manisa, Bolu ve Tokat köylerinde 39 kütüphane açan ve kütüphanecilik tarihimize adı ‘Rasime Recai Şeyhoğlu Kütüphaneler Zinciri’ olarak yazılan bu kuruluşlara sosyolog Selim Karyelioğlu ‘Özgün bir aydınlanma modeli’ demiştir.”

Atatürk’e saygı...

Dün, aynı coşkuyla Cumhuriyetimizin 97’nci yılını kutladık.

Niceleri servetlerine servet katarken, büyük olasılıkla ancak geçimlerini karşılayan maaşıyla böyle bir girişimde bulunan Recai Şeyhoğlu, Atatürk’ün özlediği öğretmenlerin en özverili örneğidir.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.