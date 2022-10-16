Bal gibi olur!
Bu dünyada yaşarken “Tüm güç bende” deme! En iyi futbolcuları da alsan, çok iyi takım olamazsan sana mutlaka bir yerde yüreğiyle oynayan çelme takar. Bunun adı profesyonel futbol değildir. Muslera dışında yepyeni bir Galatasaray vardı sahada. Ama ilk yarı içeriye girerken ne olduklarını anlamadılar. Çünkü Mata, Mertens, Icardi, Torreira takım oyuncusu olmayı unutmuşlardı. Koşan, kazanmak için büyük mücadele gösteren taraf, cesur yürek Kayserili futbolculardı. Mensah ve Campanharo yönetiminde oynayan, Gavranovic ile golü bulan, Ramazan gibi ateşli bir futbolcuyla sahada basmadık yer bırakmayan başarılı takımın hocası Çağdaş Atan’ı kutlarım. Golcü Gavranovic yorulmasa belki de ikinci golünü de atacaktı. Bence Okan Buruk’un Galatasaray’ı iyi futbolcuların yer aldığı bir takım olmuş ama gücü eksik, fizik yetersizlik üst seviyede. Bu nedenle istediklerini almakta zorluk çeken görüntüde. Hücumdaki oyuncuları çok önemli isimler ama geride kalan haftalara baktığımızda skora katkıları yok denecek kadar az. Böylesine iyi kadrosu olan ve şampiyonluğa oynayan G.Saray’ın 9 maçta 10 gol atması büyük soru işareti.
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