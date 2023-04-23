Bayram tadında
Ümraniyespor’da önemli değişiklik olarak Recep Hoca’nın yerine Mustafa Er’i; Beşiktaş’ta ise Rosier’i gördük. Özellikle ilk yarı tam bir hazırlık maçı havasında oynandı. Beşiktaş 25. dakikada Redmond ile golü bulunca aklımızda sadece Mert'in kurtarışı kaldı. Ancak Redmond yine usta bir şekilde golünü atınca netice belli oldu gibiydi. Bu arada yediği gollere karşın Orkun da başarılı sayılabilir.
İkinci yarıda daha etkili olan ve kendine has stiliyle golünü atan Aboubakar’ı gördük. 69. dakikada Umut Nayir da önemli bir gol fırsatı kaçırdı. 73’te Ghezzal ve Maxim de oyuna alındı.
Açıkçası beklenen sonuç gerçekleşirken oyundaki heyecan yokluğu dikkat çekti.
Takımının erken gol bulması ve rahat oyunu sonucu Cenk'in daha önceki maçlarda olan ateşleyici heyecanına ihtiyaç kalmadı. Beşiktaş’ın bundan sonra şampiyonluk değil; gelecek yılı planladığını gördük. Ancak haftaya oynanacak Galatasaray derbisi ne olursa olsun önemlidir.
Ümraniyespor’da bir yavru Kartal vardı ve sevgisini adı ile somutlaştırırken tüm duran topları kullanan kişi olarak da dikkat çekti. Ligde kalırlarsa iyi olur.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Atatürk'ün özel fotoğrafçısının mirası
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
- Cumhuriyet esnafa sordu 10 gram yemiş bir adet baklava
- Elindeki kayıtları mahkemeye teslim etmelidir
- Finans merkezi açıldı yurttaş açlık sınırının altında
- Türkiye bir SINAV yeri mi?
- Atatürk Havalimanı'nın son hali
- Kasımpaşa'da sayaçlı anket: Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?
- 'Adam demeye dilim varmıyor o yaratık...'
- Tabiat parkına gelenler bahar renklerinin tadını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek!
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- EYT'de ilk maaş ayrıntısı... Bunu yapmak şart!
- Ajda Pekkan'dan Kızılcık Şerbeti açıklaması
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Soylu canlı yayında Akşener'i hedef gösterdi
- Ünlü futbolculara vurgun şoku!
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!