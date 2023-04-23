Bayram tadında

23 Nisan 2023 Pazar

Ümraniyespor’da önemli değişiklik olarak Recep Hoca’nın yerine Mustafa Er’i; Beşiktaş’ta ise Rosier’i gördük. Özellikle ilk yarı tam bir hazırlık maçı havasında oynandı. Beşiktaş 25. dakikada Redmond ile golü bulunca aklımızda sadece Mert'in kurtarışı kaldı. Ancak Redmond yine usta bir şekilde golünü atınca netice belli oldu gibiydi. Bu arada yediği gollere karşın Orkun da başarılı sayılabilir.

İkinci yarıda daha etkili olan ve kendine has stiliyle golünü atan Aboubakar’ı gördük. 69. dakikada Umut Nayir da önemli bir gol fırsatı kaçırdı. 73’te Ghezzal ve Maxim de oyuna alındı.

Açıkçası beklenen sonuç gerçekleşirken oyundaki heyecan yokluğu dikkat çekti.

Takımının erken gol bulması ve rahat oyunu sonucu Cenk'in daha önceki maçlarda olan ateşleyici heyecanına ihtiyaç kalmadı. Beşiktaş’ın bundan sonra şampiyonluk değil; gelecek yılı planladığını gördük. Ancak haftaya oynanacak Galatasaray derbisi ne olursa olsun önemlidir.

Ümraniyespor’da bir yavru Kartal vardı ve sevgisini adı ile somutlaştırırken tüm duran topları kullanan kişi olarak da dikkat çekti. Ligde kalırlarsa iyi olur.