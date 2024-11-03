Adnan Dinçer
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Bronckhorst göremedi!

03 Kasım 2024 Pazar

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray yenilgisinden sonra Kasımpaşa maçında koşan ve savaşan oyunculara sahada yer verdi. Karşılıklı çok kaliteli goller izledik. Zorlu geçen karşılaşmada teknik kapasite ve taktikle oynayan Kasımpaşa’ya karşı Beşiktaş fizik gücüyle mücadele verdi. Hajradinovic’in başarılı futbolunu göremeyen Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında Winck’in şık golünü yiyince beklemediği bir şok yaşadı. Orta alanda sadece Gedson Fernandes’in hareketli mücadelesi yetmedi. Immobile’nin sakatlanıp devrede oyundan çıkması Siyah-Beyazlıları etkiledi. Hızlı oynamaya çalışan Beşiktaş’a Rafa Silva’nın zaman zaman çıkışları yeterli olmadı. Hakem Zorbay Küçük maçın hemen başında Rafa Silva’ya yapılan müdahalede Kasımpaşalı Sadık’a kırmızı kart göstermeliydi. 1-1’den sonra Kasımpaşa kazanmak için baskısını artırdı. Masuaku’nun büyük hatasını affetmeyerek kalitesi gösteren Aytaç Kara, takımını 2-1 öne geçirdi. Peşine de Fall skoru 3-1’e getirdi. Derbi mağlubiyeti sonrası bir reaksiyon göstermesini beklediğim Beşiktaş, bu zor maça yeterince hazır görünmedi. Hatta büyük hüsran yaşadı. Giovanni van Bronckhorst mücadeleyle bu işin olacağını sandı. Ama Galatasaray yenilgisinden sonra takımda olan değişimi göremedi.


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