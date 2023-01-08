Bu maç Mert’in

08 Ocak 2023 Pazar

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında müthiş geçen ilk yarı boyunca gol için oynayan iki takımın mücadelesini izledik. Deyim yerindeyse futbol zevki yaşadık. Bir yanda kalesinde devleşen Mert Günok’un kurtarışlarını seyrettik. Diğer tarafta Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü değişik 11’de Beşiktaş’ın gol ustaları Cenk Tosun ve Weghorst’un gollerine tanıklık ettik. İlk yarı Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğüyle biterken Kasımpaşa’nın karşı karşıya 3 pozisyonda kaleci Mert’i geçemediğinin altını çizelim. Vodafone Park için bir dönüşüm olur mu bilmem ama Şenol Güneş farkı, oyunda kadro ve futbol olarak maça yansıdı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan için şanssızlık, sakatlıklar nedeniyle kısa süre takımının sahada 9 kişi kaldığı anda ilk golü yemeleri oldu. İkinci yarı süratli ve fırsatçı oyuncuları olan, Cenk ile N’Koudou’yu çıkartan Güneş, sonucu diğer futbolcularıyla paylaşmayı tercih etti. Artık Beşiktaş sorunsuz lige devam eder diyorduk ki Atiba’nın hatalı pası sonrası Kasımpaşa skoru 2-1 yaptı. Siyah-Beyazlılar, futbol gerçeğini ortaya koyan golü yedi. İstanbul ekibi, sonrasında da baskı kurup fırsatlar buldu. Ama Beşiktaş ecel terleri dökse de usta oyuncu sayısının daha çok oluşuyla 3 puanı aldı.