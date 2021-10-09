Bu mudur!? Budur!

09 Ekim 2021 Cumartesi

Beklenen hazin son. Norveç'i yenemedik. Hem de Alman Kuntz ile! T. Direktör değişimi ile çok şeyin değişeceğini sananlar; yetkili kişileri de şaşırtıp gerçeği kılıfa sokuyorlar. Gerek yok! Yarım yüz yıldan fazla çekilen ızdırabın sorumlusu bellidir. Kendi ülkende, kendi çocuklarına çağdaş eğitim vererek zamana karşı doğru futbol oynatma ve adil gelişme şansını yaratmadılar. Uçurum boyutunda farklılık yaratan piyasa havarileri futbolumuzu ayağa düşürdüler. Bu değiliz biz. Çünkü çok sevdiğimiz bu alanda kalkınma halı saha veya laf ile olmaz. Bu ülkeyi ve futbolu seven herkes canından vermeye hazır; ama ayrım yapanlar utanmadılar!? Çünkü onlar sadece ceplerini düşünüyorlar. İş verdikleri kişilerin kapılarında dolaşmasına ve lobilere teslim oldular. Dışında kalan başarılı insanlara hep yalan dolan salladılar. Arada bir de sıkışınca yabancı teknik adamlarla ve futbolcular ile dış ülkelerde oynayan gençlere kapı araladılar. Takipsiz ve uzak yaygaralarla adam aldılar futbolumuza. Ahkam kesenlerin sıradan futbol sömüreni olmaları unutuldu.

Bir dönem bu ülkede doğru iş yapmak isteyenleri harcayanların çekişmesi iftira atarak kendine zemin hazırlayanların ve meslek ahlakına uzak yapıları egemen olunca yeni veliahtlar hayal edemeyecekleri yere ışınlanınca futbol gerçeği figüranların yetersiz ayaklarına kaldı!

Sorun sistemsizlik ve yapmak isteyenlerin harcanma, dışlanma haline geldi.. Futbolda dev adım atma değil adeta küçülme ve sanki gezegende en kötü olma yarışı yaptıran zihniyetler işe karıştılar.! Öyle ki meslek ayağa düştü. İki üç ay çalışan teknik adam ilk yenilgide kovuldu! Sayısı artan diploma ve belge alanlar kulis ve zoraki geldikleri işte futbolu oynayanların güdümüne girdi neredeyse.. Yıllarca yenilgide hakem hatalarına sığınanlar şimdi de hakem -var birlikteliğinin acımasız çarklarında zaman yiyorlar. Oysa kazananlar turnuvalara ve yeni futbol doğrusunu yapmaya koşuyor.! Futbol gelişti ve değişti ama biz hala anlamayanların elinde can çekişiyoruz. Kulüpler battı! Paralar büyüdü. Bu alanda haliyle yeni oluşumlar onun endüstrisine sığındı.!

Bırakın eğitimi zamanında bu ülkeye futbolcu diye alıp arkadaşlarını küçümseyen zihniyetler bir kez formasına giyemedikleri takımlardan Patagonya mantığı ile yönetsel yerlere geldiler! Herkes biliyor, herkes; futbolun sıkletini aşan bir güç ile sahaya bizi en iyi şekilde temsil edecek oyun anlayışından uzak oynama sorumsuzluğu içinde! .. Bağırıp çağırma yerine bir arada "ne oluyoruz!?" demek sürecinde olduğumuzun farkında değiliz.

Yıllarca en zayıf sandığımız Norveç dahi bizden çok ötede oynuyor ve bizi aştı!

Düzelmez mi!? Düzelir. Değişim ve bilgi aktarımı ve doğru tavizsiz eğitim gerekli. Bu satırların sahibi iş ve görev mantığı gütmüyor! Çoğu üst düzey öğrencim olan sizlere ve çağrıda bulunuyor. Doğa kanunu değişim mantığını geliştirerek yakalamada geç kalıyoruz. Siz üzülmüyor musunuz? Doğrusu kaybedecek bir anımız kalmadı ve ben sizin adınıza silkelenmezseniz çok umutsuzum!