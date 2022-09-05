Çare aramak!

05 Eylül 2022 Pazartesi

MKE Ankaragücü geçmişteki kalite ve klastan gerideki kadrosunun başarısı için çare olarak teknik direktörlüğe bu kez Ömer Erdoğan’ı getirdi. Ömer ilk kez takımının başında sahadaydı. Tribünlerin doluluğu ve Beşiktaş seyircisinin alınmaması sonuca etki edemezdi. Hatta ilk golü Siyah-Beyazlıların genç kalecisi Emre Bilgin kalesinde görse de çabuk ve baskıya, korakor mücadeleye girseler de sonuç değişmeyecekti. Sonucu Beşiktaş’ın kadrosu tayin etti. Sonucu önemsemeyen, nasılsa gol atacaklarına inanan kadro yapısı ve futbolcular aslında oyunun savunma yönünü unutarak yeni bir sezon yapısı ortaya koyuyorlar. Kanatları kullanarak N’Koudou ve Dele Alli ile çökertip Weghorst’un fizik gücüyle maçı alacağına inanmış Valerien Ismael belki de inadını sürdürmez artık. Çünkü bu defansif olmama hali ve savunma ikilisinin ağır kalışı gelecek için alarmdır.

Aslında ülkemizde deplasmanda 5 dakikada iki golün olması önemlidir. Beşiktaş’ın ikinci yarının başında yediği ikinci golden sonra oyun yine zor girdi. Yani Siyah-Beyazlıların atımlık barutunun bir 45 dakikaya sığacağı netleşti. Tuhaf olan, bazı futbolcuların mücadele ve kazanma arzusuyla kimilerinin de yetersiz görüntüleri. İyi teknik adam olma sınavı bu özellikte yatar. Maç 90 dakikadır. Kartal, N’Koudou’nun penaltı golüyle 3 puana uzanırken bu kadar gol yememelidir kazansa da!