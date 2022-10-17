Cenk Tosun’un ışığı

17 Ekim 2022 Pazartesi

Beşiktaş haftanın avantajını hiç de iyi kullanacağı bir ilk yarı oynamadı. Üstelik golü de kendi kalesine atan Larsen’e rağmen! Oysa ilk yarıda Josef, Ghezzal ve N’Koudou, Dele Alli gibi hareketli futbol oynatacak elemanlarına karşın. Kartal kolay gol yiyen görüntüdeydi. Trabzonlu Gomez kafayla golü attığında kornerden gelen topa Beşiktaş savunmasının hamle yetersizliği dışında adam ve alan paylaşımı da yanlıştı. Bu affedilecek bir hata değildi. İkinci yarıda yorgun rakibine üstünlük kuran Beşiktaş, 68. dakikada oyuna giren Cenk’le beraberliği sağladı. Bu gecenin en parlak olan ışığıydı. Dev maçta sahne alan Beşiktaş’ın ilk yarı ürkekliğini anlamak zordu. Beşiktaş maça hızlı başlama şansını iyi kullansaydı ilk yarı mücadeleyi koparırdı. Ghezzal’ın sakatlığı Beşiktaş için önemli bir kayıp. Orta alanda yorgun bir Trabzonspor izledik. Hamsik ve Bakasetas yetmedi. Sonradan oyuna giren Gedson Fernandes ile Muleka, Beşiktaş’a taze kan oldu. Dele Alli ise etkisiz kaldı. Trezeguet hem gol ararken hem de topla buluştuğunda en etkili oyununu oynadı. Sonuçta 4 gol vardı ama kazanan yoktu.