Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Denk mücadele

11 Kasım 2024 Pazartesi

Oyuna hızlı giren Beşiktaş sahada görüntüsü ile kendisine cevap veren Başakşehir karşısında üstünlük kuramadı. Orta alanda Rafa Silva, Joao Mario ve Gedson Fernandes’in gayretleri ilk yarı için yeterli olmadı. Sahadaki önemli değişikliklerden biri olan defansta Paulista’nın görev alması Beşiktaş için kazanç gibi görülse de Muçi sol kanatta zaman zaman kaleyi yokladı. Müsait orta sahada Beşiktaş adına savunmaya dönük oynarken sırıtmadı. Ama her iki takımın da oynadığı futbol ile Avrupa Ligi’ndeki yorgunluklarının belirtileri vardı.

Galatasaray’ın Samsunspor galibiyeti her iki takımı etkilemiş gibi görünse de Avrupa’da söylenecek sözleri için beklentilerimizin ötesinde fizik ve taktik güç göremedik. 

Giovanni van Bronckhorst’un yeni oluştumaya çalıştığı takımın zamana ve yönetim desteğine ihtiyacı olduğu görülüyor. Son olarak teknik direktörler ve kulüp yöneticilerine tavsiyem;  taraftarlar sizlerden “al gülüm ver gülüm” futbolu değil agresif ve mücadele bekliyor. Bunu gerçekleştirmek için tempoyu ve dünya futbolunu takip etmeniz lazım!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Denk mücadele 11 Kasım 2024
Bronckhorst göremedi! 3 Kasım 2024
Sanchez farkı 29 Ekim 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Örgütlü demokratik direniş ve birey
Özdemir İnce
Özdemir İnce Âlim kurtlar muallim kuşlar
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Sakat doğan aile hekimliği sistemi, iktidar dahil herkes kıskaç içinde
Olaylar Ve Görüşler
Parti devleti anlayışı - AV. EROL ERTUĞRUL
Olaylar Ve Görüşler
Atatürk’ü anlayabilmek - HAMZA KİE
Olaylar Ve Görüşler
Yarını kim kuracak? - NUSRET ERTÜRK
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Gurbet vatan!
Şükran Soner
Şükran Soner ‘Amerika’nın öteki yüzü’ ile yüz bulmayı umanlara...
Murat Ağırel
Murat Ağırel 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
Dikmen Gürün
Dikmen Gürün Geyvan McMillen’e sevgiyle...
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek 2024 yılı emeklisi, 2025 kıdeminden faydalanabilir mi?
Erman Kunter
Erman Kunter İşin kolayı!
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Gelir adaletsizliğinin dayanılmaz ağırlığı!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler