Denk mücadele
Oyuna hızlı giren Beşiktaş sahada görüntüsü ile kendisine cevap veren Başakşehir karşısında üstünlük kuramadı. Orta alanda Rafa Silva, Joao Mario ve Gedson Fernandes’in gayretleri ilk yarı için yeterli olmadı. Sahadaki önemli değişikliklerden biri olan defansta Paulista’nın görev alması Beşiktaş için kazanç gibi görülse de Muçi sol kanatta zaman zaman kaleyi yokladı. Müsait orta sahada Beşiktaş adına savunmaya dönük oynarken sırıtmadı. Ama her iki takımın da oynadığı futbol ile Avrupa Ligi’ndeki yorgunluklarının belirtileri vardı.
Galatasaray’ın Samsunspor galibiyeti her iki takımı etkilemiş gibi görünse de Avrupa’da söylenecek sözleri için beklentilerimizin ötesinde fizik ve taktik güç göremedik.
Giovanni van Bronckhorst’un yeni oluştumaya çalıştığı takımın zamana ve yönetim desteğine ihtiyacı olduğu görülüyor. Son olarak teknik direktörler ve kulüp yöneticilerine tavsiyem; taraftarlar sizlerden “al gülüm ver gülüm” futbolu değil agresif ve mücadele bekliyor. Bunu gerçekleştirmek için tempoyu ve dünya futbolunu takip etmeniz lazım!
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