Dünden kalanlar

29 Temmuz 2023 Cumartesi

Nedeni malum! Önümüzü kesen dış güç hep var. Farklı toplumuz. Onlar egemen olmak ister daima. İcatla onu kullanırken doyuma ulaşan yapıya itiliriz. Adam sendecilik önde. Geçmişte geleceği görsek de çabuk doyuma ulaşıyoruz. Kısacası günlük bir hayatımız var!

Örneğimi yaşayan kişi olarak kendi alanımda neden eksideyiz hatırlatmak istedim. Artık çok geç ama bunu hep bildi yetkililer! Ancak yine de hatırlatmak gerekir. Genç bir teknik adam olarak futbola verdiğim hizmet inkâr edilse de sadece şu gerçekle dikildim: Doğru eğitim ve yetenek tespiti. 1982’de İngiltere’ye giderken çok acemi ama kafam ülkeme hizmetle doluydu. Orada Bobby Robson’la sonra Dettmar Cramer’in Köln Akademisi’ndeki bilgi alışverişim, Hollanda’da Ajax’taki çalışmalarım futbola bakışıma etkili olmuştur. Dünya futboluna duyulan yakınlık sahaya yansısın diye Beşiktaş, Milli Takım, Yeşilköy’deki okul çalışmalarım dönemin futbol büyükleri Sabri Kiraz, Hasan Polat ve Fahri Somer’le benim düşünceme sahip çıkanlarca önemsendi. O günkü medya mensupları; yazılarla, söylemlerle başarılara önem verdi! Artan karşı koymalara rağmen futbol ve gençlere olan güveni bir anda beni uçurdu.

O dönemde anılmayan bir kıta vardı: Avustralya! Özellikle spor ve futbolda hiç yoktular! Onlar şimdi 75 bin seyirci önünde FIFA Kadınlar Dünya Kupası düzenleyip oynama şansı yakaladı. Robson bana “Gelecek orada” demişti. Harry Kewell, bana Beşiktaş’a aracı olmam için yapılan teklife karşın ilgisiz kalmamla Liverpool’a gitmiş sonra G.Saray’a gelmişti.

Gittiğim her kulüpte çok tanınmamış gençlerle başarılı çalışmalar yaptım. Tanju, Metin Tekin, Feyyaz, Rüştü, Rıza Çalımbay, Erdi Demir, Mahmut Aydın, Tuncay Şeker, Cem Çıtak, Zafer Tüzün, Burak Dilmen, Adnan Gülek, Feridun gibi sayısız gençle başarılı olurken, okul ve akademide 24 saat sporla ilgili çalışmalar yaptım. Cinsiyet ayrımı yapmadan branş farklılığı yaşamadan spora adadım kendimi. Dettmar Cramer’in bende iz bırakıp “Bir gün gelecek kadın futbolu ilgiyle takip edilecek” derken kaleden çizgide topu çeviren fotoğrafın etkisi olmuştu. Sporda esamesi okunmayan Avustralya, Kadınlar Dünya Kupası ile bu yazıyı yazmamı sağladı. O kıta geldiği süreçle beni kızdırdı. Biz hâlâ neredeyiz diye sordum kendime.