Ego!
İd yani “süper ego”nun çıkış noktası olan ilkel benlik tehlikelidir. Egomunuz temel görevi id ile süper ego arasında denge sağlamak. Bu dengelenmezse aykırı davranışlar ortaya çıkar. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki son maça bu açıdan bakarsak, Ergin Ataman’ın rakibini motive eden yanlış egolu karşılaşma sonu açıklamasını görürüz. Ataman’ın, 3. maçtan sonra ortaya koyduğu tavır ile söylemlerinin nerelere geldiğini, önceki gece Fenerbahçe’nin harika oyunu karşısındaki gücünün yetmediği ve adeta cezalandırıldığını “yok” yerine konularak yaşadı!
KÜÇÜK GÖRME TEHLİKELİ
Geçmişte bir başarısından sonra “Futbolu da bana versinler düzelteyim” diyerek hata yaptığını gözden kaçırsa da uyarımı almıştı. Çok üzülmüş ve egosunun tavanı aştığını hatırlatmıştım. Önemsememiş. Teknik adamlıkta önemli olan, doğruları, eğittiği gençlere öğretirken taktik uygulamayı ve psikolojik motivasyonun da önceliğini sağlayarak iyi uygulamaktır. O zaman ego öne çıkabilir. Ancak her başarı rakipleri güçlendirme ya da tahrik etme aşamasına gelen sözcüklerden uzak, suskun ve sakin olmayı gerektirir. Soyunma odasında ve taktik tahtasında, son motivasyon örneğinde egomuz olsa da takımın bunu anlaması, sadece başarı için gerekli olan yanına konsantre olması sağlanır. Fazlası egoistlik olur. Neredeyse küçük dağları yaratma veya dünyanın en iyi düşünen canlısı olmayı sanma; çevreyi küçük görmeyi başlama tehlikedir! Zaten bunu bilen kişi olduğundan emin olduğum hocamızın aceleciliği belki de Efesli basketbolcuların yenilgisinde rol oynamıştır. Fenerbahçe iyi oynadı ve şampiyon oldu, kutlarım.
YALNIZ KALIRSINIZ
Ters motivasyonun getirisi yıldız oyuncuları uyandırmak ve doyuma neden olacak ortamı rakibe bırakmak daha uygun bir psikolojik maç oynamaya neden olurdu. Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Avrupa’da bu gerçekleri yaşayan da olsanız, sürekli başarılı olmanın da sonu gelip yalnız kalan olabilirsiniz! Bu yenilgi ve yalnızlığınızda payınız var. Bunu kutlamalarda gördük! Daha etkili bir psikolojiyle sabırlı olup geleceğe farklı hazırlanmanız gerekli. Her şeyi silin kafanızdan, yeniden başlayın. Rakibinizi kutlarken size Türk basketbolunun büyük ihtiyacını hatırlatırım. Yenilmek sporun içinde var. Önemli olan ders almak. Yalnız kalsanız da öyle!
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