Adnan Dinçer
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Facia desek!

21 Ocak 2024 Pazar

İlk yarı sonunda 2 yabancı dışında görev alan gençlerden Talha, Tayfur Bingol özellikle Semih çok koştu. Ama ikinci bölgede mücadele gücü yüksek olsa da sonuç getirecek golü Umut Nayır maçın başında attı. Pendikspor savunması Erdem’in kalesini özellikle Resul ve akıllı Alpaslan’la iyi kontrol altında tuttu. Bu, Cenk ve Semih'e karşı değil ikinci bölgeden seken topları iyi savunma anlamı taşıyordu. 

Biz geçmişte sahalarda balçık içinde mücadele ederken pas yapma şansımızı kullanamazdık. Ama şimdi nefis çim ama yağışlı bir ortamda  mücadele eden gençlerin pozisyon bulamama sıkıntısını Siyah- Beyazlı takımda gördük! Bu şartlarda Fernando Santos yeni strateji ile geleceğin kadrosunu gençlere dönük hazırlıyor. Bu avantajdır. Mücadele de tamam ama taktik ve teknik anlamda yetersiz kaldığını görüyor.

Rahmetli spor müdürümüz Abdülkadir Yücelman’ın köşe yazılarına başlık olan “Neymiş” gerçeği aklıma geldi. Bu kadro yetersiz, sorun teknik direktör değilmiş. Taç atışından yenen golün izahı yoktur!

Benim görüşüm Beşiktaş eksik, sakat ve yetersiz kadrosuyla lige böyle devam eder! Olmadı dememiz bize bir şey kazandırmaz. Bence tek satır da şöyle  demek lazım. Geçmiş olsun. 82. dakikada Beşiktaş tarihinde 4-0 var mı sanmam ama bu kadro ile o forma biraz tarihine ters düştü. Geçmiş yıllarda bir Pendik faciası yaşanmış ve yıllarca konuşulmuştu. Ama şimdi ne diyeceğiz?


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