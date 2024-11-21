Futbol erozyonu

21 Kasım 2024 Perşembe

Türkiye futbolda erozyona uğrayan ülkelerden bir tanesi. Yıllarca uyardım ama deyim yerindeyse adam yerine konmadım! Bir gerçek var; Türkiye’de eğitim dairesinin ve futbolu yönetenlerin yaptıkları hataları, bir yabancı hocayla (Montella) kapatmak isteyenler yanıldı! Çünkü dünya futbolu kalkınıyor. En zayıf gibi gördüğümüz ülkeler dahi 11’e 11 oynanan bu oyunda etkili oluyor. Biz daha Karadağ maçına çıkmadan maçı kaybettik! UEFA Uluslar A Ligi’ne kesin gideceğimiz sanıldı. Önümüzdeki engel küçümsendi. Grupta iddiaları olmasa da onların da başarabileceği hesaba katılmadı. Karadağ oynadı biz seyrettik. Oysa 4 yıl evvel, Avrupa’da olan oyuncularla kurulan Milli Takımımız daha etkiliydi. Hatta final oynayacağımızı düşünüyordum. Ama bugünkü tabloda defanstaki, orta alandaki, 3. bölgeye geçişteki hız kayboldu. Herkes maça çıkmadan kazanacağımızı düşündü. Buna biz de dahiliz. Sorun Montella değil, bence sahadaki oyuncular. Türkiye’yi temsil etmediklerini kabul etsinler. Kaybetmenin bu kadar acı olması bizi yaraladı. Ama bu sonuç kulağımıza küpe olsun.