Futbolumuz batıyor mu?

16 Şubat 2022 Çarşamba

Birkaç yıl önce bugünkü puan cetvelini size gösterseler inanmazdınız. İlk sırayı işgal eden 3 büyükler, artık aralarında yer kavgası vermiyor! Tam tersine yıllardır unuttukları Trabzonspor’un başarısını izliyorlar hazmederek. Her zaman teknik adam değiştirip kendilerini düze çıkartacak arayışlar yerine; bir iki maçlık, belgesi yetersiz olsa da yetkisi olan hoca değişimi görüyoruz!

ŞAMPİYON NERELERDE?

Geçen gece bir maç izlerken içim cız etti. Bizim görüntümüz dahi yetiyormuş gençlere! Rakip gol attığında VAR’a sığınan empatim çok belirgin olan takımın beraberlikten sonra alınan tek puana değil; kalitesi tartışılan oyundaki yetersizliğine çok üzüldüm. Son iki maçını kalecisinin başarısı ile oynayan geçen yılın şampiyonu nerelerde?

Peki F.Bahçe’ye ne demeli? Koşan ama gol pozisyonu üreten taktik yetersizliği dikkat çeken kadro sadece kişilerin gol şansına terk edilince pozisyon zenginliği kısırlaşmış. Hâlâ oyun sistemini tayin edemediklerini göremiyorlar. Mesut alınırken uyarmış, onun bir takım olmadığını belirtmiştim!Çok tehlikeli bir noktada yer alan, “İmparator”unu gönderen G.Saray bu haliyle nereden nereye geldi?

SİZ DÜŞÜNÜN

Herkes yerinden memnun. Geleceğini, geçmişteki başarısından aldıklarını unutan futbolcuların sorumsuzlukları ve yönetim biçimi, “endüstriyel futbol” tablosudur. Bu oluşumun maliyet ve yanlışlarını ekonomistler çözsün! Ama üç büyüklerin bir an önce kendine gelecek tedbirlerle ligi tamamlayacak şansları artık şampiyonluktan geçmiyor bu yıl. Trabzonspor, ligin en iyi oynayan takımı olunca geçmişteki kavgalar bitti diyebiliriz. Hakemleri size bırakıyorum. Az olan futbolumuzda mı batıyor diye siz düşünün!