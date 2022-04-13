Garip bir süreç!

13 Nisan 2022 Çarşamba

Kulüplere dayanmayan ve malzeme yerine konulan teknik direktör yapısı çok utanılacak bir sürece girdi. Başarılı olsan da olmasan da listede yoksan, belirlenen en kısa sürede görevine bahane bulunup son veriliyor. Dahası futbolcuyken ciddi olmayan yönetimlerce teknik adam da olabilirsin. Düşünün, sana hükmeden ve futbolcu olarak görev veren teknik direktörüne karşı komplo kurup yerini alacaksın! Komplonun öteki elemanları sana ortam hazırlayanlar, yani takım arkadaşların olurken, onları yöneten teknik direktör olmana omuz veriyorlar! Ne kadar masumane ve etik olmayan yapı! Yetkine ulaşmak için naylon belgeye izin veren, buna göz yuman TFF ve cemiyetine karşın bir süre sahada mücadele eden takımın sorumlusu oluyorsun. Sonra sen de aynı sona ulaşıyorsun. Bu süreç ilerlerken devamlılığıyla başarılı görülen Klopp veya Guardiola örneğiyle ahkâm keseceksin. Hatta öyle ki yönetimi; özellikle başkanları memnun edecek 11’leri sahaya süreceksin. Bu oyun yıllardır şekil ve olanağı nispetinde devam etti. Benim isyanım şu! Hak eden sahiplenilsin ve yanlılara göz yumulmasın. O zaman İsmail’lere gerek kalmaz. İmparatorlar tahttan inmez...

4 BÜYÜK NE YAPIYOR?

Beşiktaş teknik adam değiştirdi. Sahada çok koşmaya çalışan, baskılı oynayan ve gücü yettiği kadar teknik kapasitesini çabuk olarak kullanarak oyun disiplinine uyan futbolcuların gayretini gördük. Rosier ve Ghezzal bunların önde gelen örneği oldu. Yeni teknik adam sadece alan daraltma ve baskılı oyun anlamında dikkat çekti. Yani benim 1975’ten bu yana doğru futbol kavgama yakın işler yapma gayretindeydi. Olsun o Fransız ve ben tecrübeli yaşlı bir Türk teknik adamım! Farkımızı manşet olarak bunu hatırlatan bir yazarımızın gerçeğine sevindim bu oyunla.

Fenerbahçe bu kez Galatasaray’ı rahat yendi. Torrent’in duruş ifadesi Barcelona gerçeğinden öte çok şey hatırlattı! Ama ben doğrusu bu kadar dağınık bir Galatasaray izlemedim yıllardır! Trabzonspor’un rakipsiz kalma rahatlığı da oyun olarak sahaya yansıyor! Abdullah Avcı’ya tavsiyem elindeki kadronun değerini bilmesi ve bu avantajı rekora dönüştürme şansıdır. Hakemlere gelince onu UEFA ele alacak nasılsa eğer görevini hatırlarsa!