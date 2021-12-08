Geçmişi konuşmak!

08 Aralık 2021 Çarşamba

Biz futbolda nedense geçmişi bilmeden yarını inşa etmeye çalışıyor ve sadece çıkara hizmet veriyoruz. Forma giymek için büyük emek veren ve gözyaşı dökülen günleri unuttuk. Zaferler küçümsendi. O günün şartlarında toplumsal savaş vererek başarılar sürpriz sayılsa da yıllarca aynı konu etrafında döndürdüğümüz futbolun kahramanlarını çok hafife aldık. “Z kuşağı” diye anılan kardeşlerime ve genç, sadece sonuca endeksli taraftarlara tavsiyem, oyunu bütün olarak inceleyip rakibin de varolduğunu unutmasınlar! Her üç netice de geçerlidir. Ama oyun ve ondan alınan kurallara uygun kaliteyi, heyecan yaşatan meşin yuvarlağın gerçek olduğunu, sonuca etkisini unutmayalım.

Biz son zamanlarda yanlış bir hevesle sadece yabancılara ve aracılara verilen servet değerinde harcamalarla batan kulüplerin gerçeğini görmemeye devam edip gençlerimizi unuttuk! Artık kendimiz olalım iyi veya kötü nereden başlarsak başlayalım ama doğruya giden yol ve eğitimle kendimiz olalım. Sizlere layık olmak için hayatlarımızı hiçe saydık. Ama sizler bugünü, hâlâ olmayan futbolumuzu yabancıların oyunu olarak izliyorsunuz. Bu yapıyı değiştirin ve “şipşak” değil emek verip mesafeyi kapatın. Benim kavgam bu yönde oldu hep! O zaman hâlâ geçmişte topla daha çok oynayan ve bencil, hünerli oyunu beceren ağabeylerimizi hatırlamaya devam edecek, yerinizde sayacaksınız demektir.