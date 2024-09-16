Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Güneş mücadele getirdi

16 Eylül 2024 Pazartesi

Şenol Güneş 11 sene sonra “kürkçü dükkanına” dönerken, Okay Yokuşlu da eski yuvasındaydı. Güneş, ilk yarıda oynattığı disiplinli oyunla kendinden bekleneni sergiledi. Çok erken oyundan atılan Visca takımını 10 kişi bıraktı. Uğurcan ise takımını oyunda tuttu ve on kişi kaldığını hissettirmedi. 

Beşiktaş'ın Joao Mario'sunu ve Rafa Silva’sını durdurmakta zorluk çeken Trabzonspor, Siyah-Beyazlıların istekli oyunundan dolayı golü kalesinde gördü. Ali Şansalan zor maçı yönetirken güçlük çekti. 

İkinci yarıya baskılı başlayan taraf Trabzonspor olması beklenirken sahne tamamen Beşiktaş’ındı. Beşiktaş'ın etkili atakları karşısında Uğurcan'ın kurtarışları oyunu etkiledi. 

Siyah-Beyazlıların hocası Giovanni van Bronckhorst, oyunun kolay gideceğini sandı fakat Okay'ın gayreti ve Trabzonspor'un seyircisi önündeki mücadelesi maçı beraberliğe kilitledi.

Şenol Güneş'in Trabzonspor'a getirdiği mücadele gücü yeterli görülebilir ama Uğurcan'ın performansı üst düzeydeyken, Mert ise daha az topla buluşmanın rahatlığını yaşadı. 

Beşiktaş yüzde 75 topa sahip olduğu ve 13. dakikadan itibaren 10 kişi kalan rakibi karşısınsa skoru lehine çevirmeyi başarmalıydı ama yapamadı. Sahada kötü futbol yoktu ancak bu tip kayıplar ileride Beşiktaş adına zirve yarışında çok aranabilir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Güneş mücadele getirdi 16 Eylül 2024
Bu doğru sürmeli, mücadele gerekli 12 Eylül 2024
Avrupa bir şans 3 Eylül 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Çürümüş bir topluma dönüşmemek için...
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Profesör doktor Erdoğan!
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Savaşların ve yaşanmaz bir dünyanın kaynakları
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Avrupa’nın çıkmaz sokağı
Olaylar Ve Görüşler
Narin çocuk bizi terk etti... - ERENDİZ ATASÜ
Olaylar Ve Görüşler
Bir aydına ağıt... - IŞIL NEBİOĞLU
Olaylar Ve Görüşler
Hayvanları Koruma Yasası’nda değişiklik - AV. ÖNER BULUT
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Fiyaskom
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Asker
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Askeri Komite’de görüş birliği yok
Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Yılmaz Güney’in bakışı
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Sosyal Güvenlik Kurumu gelir testi duyurusunu neden yaptı?
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Güneş mücadele getirdi
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Fırsat kaçırdı
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Bu futbol yetmez!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler