Güneş mücadele getirdi

16 Eylül 2024 Pazartesi

Şenol Güneş 11 sene sonra “kürkçü dükkanına” dönerken, Okay Yokuşlu da eski yuvasındaydı. Güneş, ilk yarıda oynattığı disiplinli oyunla kendinden bekleneni sergiledi. Çok erken oyundan atılan Visca takımını 10 kişi bıraktı. Uğurcan ise takımını oyunda tuttu ve on kişi kaldığını hissettirmedi.

Beşiktaş'ın Joao Mario'sunu ve Rafa Silva’sını durdurmakta zorluk çeken Trabzonspor, Siyah-Beyazlıların istekli oyunundan dolayı golü kalesinde gördü. Ali Şansalan zor maçı yönetirken güçlük çekti.

İkinci yarıya baskılı başlayan taraf Trabzonspor olması beklenirken sahne tamamen Beşiktaş’ındı. Beşiktaş'ın etkili atakları karşısında Uğurcan'ın kurtarışları oyunu etkiledi.

Siyah-Beyazlıların hocası Giovanni van Bronckhorst, oyunun kolay gideceğini sandı fakat Okay'ın gayreti ve Trabzonspor'un seyircisi önündeki mücadelesi maçı beraberliğe kilitledi.

Şenol Güneş'in Trabzonspor'a getirdiği mücadele gücü yeterli görülebilir ama Uğurcan'ın performansı üst düzeydeyken, Mert ise daha az topla buluşmanın rahatlığını yaşadı.

Beşiktaş yüzde 75 topa sahip olduğu ve 13. dakikadan itibaren 10 kişi kalan rakibi karşısınsa skoru lehine çevirmeyi başarmalıydı ama yapamadı. Sahada kötü futbol yoktu ancak bu tip kayıplar ileride Beşiktaş adına zirve yarışında çok aranabilir.