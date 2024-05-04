Her şeyi unutturan gol
Haftanın açılış maçı, yaralı Beşiktaş ile ligde yerini bulamayan Çaykur Rizespor arasında oynandı. Dikkat çeken nokta, hakem Ali Şansalan’ı özellikle ilk yarı sonunda dağılmış şekilde gördük!
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Yağışın etkisi de olsa topa ve adama acımasızca giren futbolcular adeta savaşta gibiydiler son 5 dakikada... Oysa oyuna golle başlayan ve kornerden gelen topla öne geçen Ç. Rizespor 2 dakika sonra topu ağlarında gördü. Devamında Semih’in usta vuruşunda gol geçerlilik kazansaydı öne geçen taraf, haftaların bunalımlı takımı Beşiktaş olacaktı. Çünkü son haftalarda oyuna mağlup başlamak gibi bir alışkanlık edinmişti Siyah-Beyazlılar...
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Belki teknik adam değişikliğiyle panik de yaşayan kulüp son anda kendi özkaynağından yararlandı. Beşiktaş bu kez de eski öğrencim Halim Okta ve Serdar Topraktepe ile vefakâr seyircisi önüne prestij maçı yapıyordu; adeta eldeki kadrosuyla. Her maçtan farklı olan bir agresif yapıyla oyuna başlarken golü yemeleri onları etkilememişti. İkinci yarı daha diri bir Kartal vardı sahada. Golü arayan, rakip sahada topu çeviren görüntü içindeki Siyah-Beyazlılarda Ghezzal adeta eski günlerinden bir örnek sunuyordu. Beşiktaş 2-1 öne geçti, herkes tamam 3 puan yakın derken, Karadeniz ekibi yine bir duran topta avladı Kartal’ı... Bence Beşiktaş’ın verilmeyen 2 penaltısı var ama 90+7’de Joe Worrall’ın şutunda santimlerle kale çizgisini geçen top, her şeyi unutturup Beşiktaş’ı galibiyete taşıdı.
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