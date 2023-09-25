Heyecan vermedi!

25 Eylül 2023 Pazartesi

Beşiktaş ve Kayserispor özellikle ilk yarıda sadece can sıktılar! Temposuz, baskısız özel karşılaşma görüntüsü veren ve son haftalarda Beşiktaş’a musallat olan bu oyuna uyan Kayserispor puan değil az farkla yenilgiyi kabul etmiş gibi isteksizdi! Sadece duran topa bel bağlayan, mücadele gücü düşük ve hırsı puana şartlanmış olan yapı iki takımı da “ayağa pas” oynamaya zorladı. Gedson’suz ve hareketsiz kadrodan gol beklemek boştu! Bu anda tek atak yapan ve belki de altın puanı kapacak şansı yakalayan Kayserispor 2. yarının başında öne geçti ama fırsatı iyi kullanamadı! Beşiktaş, teknik ve taktiksel yanını iyi gösteren oyuncularıyla maçı aldı. Usta Aboubakar ve Chamberlain bu imkânı sadece rakibine duran topla veremezdi! Maç sonu düşündüm. Şenol Güneş bunu görecek ve takıma beklenen tempo ile baskıyı yeniden aşılayacaktır. Beşiktaş sürpriz bir kötü oyunla üç puanı kazanırken rakibi Kayserispor da Recep Hoca ile daha çok mücadele etmeyi geliştirmeli. Ayrıca ligimizin bu yabancılar yerine daha ekonomik, kendi gençlerimize dönmesi iyi olurdu diye düşündüm! Beşiktaş’ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, hem Club Brugge maçında hem de Kayserispor karşısında gösterdiği performansla bu tezimin ne kadar doğru olduğunu ispatladı. Yeter ki gençlere şans tanıyalım. Şampiyon kadın voleybolcularımızın ışığı ve yol göstericiliği dikkate alınırsa iyi olur! Ayrıca bu güzel bahar havasında biraz da tribünleri düşünmek lazımdır!

