Heyecan vermedi!
Beşiktaş ve Kayserispor özellikle
ilk yarıda sadece can sıktılar!
Temposuz, baskısız özel karşılaşma
görüntüsü veren ve son haftalarda
Beşiktaş’a musallat olan bu oyuna
uyan Kayserispor puan değil az farkla
yenilgiyi kabul etmiş gibi isteksizdi!
Sadece duran topa bel bağlayan,
mücadele gücü düşük ve hırsı puana
şartlanmış olan yapı iki takımı da “ayağa
pas” oynamaya zorladı. Gedson’suz ve
hareketsiz kadrodan gol beklemek boştu!
Bu anda tek atak yapan ve belki de altın
puanı kapacak şansı yakalayan Kayserispor
2. yarının başında öne geçti ama fırsatı iyi
kullanamadı! Beşiktaş, teknik ve taktiksel
yanını iyi gösteren oyuncularıyla maçı aldı.
Usta Aboubakar ve Chamberlain bu imkânı
sadece rakibine duran topla veremezdi!
Maç sonu düşündüm. Şenol Güneş bunu
görecek ve takıma beklenen tempo ile baskıyı
yeniden aşılayacaktır. Beşiktaş sürpriz bir kötü
oyunla üç puanı kazanırken rakibi Kayserispor
da Recep Hoca ile daha çok mücadele etmeyi
geliştirmeli. Ayrıca ligimizin bu yabancılar
yerine daha ekonomik, kendi gençlerimize
dönmesi iyi olurdu diye düşündüm!
Beşiktaş’ın genç orta saha oyuncusu
Demir Ege Tıknaz, hem Club Brugge
maçında hem de Kayserispor karşısında
gösterdiği performansla bu tezimin ne
kadar doğru olduğunu ispatladı. Yeter
ki gençlere şans tanıyalım. Şampiyon
kadın voleybolcularımızın ışığı ve yol
göstericiliği dikkate alınırsa iyi olur!
Ayrıca bu güzel bahar havasında
biraz da tribünleri düşünmek
lazımdır!
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