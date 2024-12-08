Adnan Dinçer
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İddiasız derbi!

08 Aralık 2024 Pazar

Derbiye benzemeyen bir karşılaşma! Futbolcular kendilerine verilen formayı kaybetmemek için adeta ürkek oynadılar. Maçı kaybetmemek, hata yapmamak için adeta kendilerini ve yaratıcılıklarını kaybettiler. 

Şampiyonluk yolunda iddiası süren ve maçı kazanmaya daha çok ihtiyacı olan Fenerbahçe iken bunu gösteren bir performans ortaya koymadı.

Beşiktaş ise yenilmemek üzerine bir oyun anlayışı sergilerken ilk yarıda çok az pozisyona giren takımlar ikinci devrede de geçmişteki derbileri arattı. Doğrusunu söylemek gerekirse Mourinho'ya yakışan bir Fenerbahçe göremedik. Hareketli ve istekli olan tek isim Dzeko iken girdiği iki pozisyonda şanssızlık yaşadı ve yerini En Nesyri'ye bıraktı. 

Livakovic iki, Mert Günok bir kritik kurtarış yaptı. 

Kötü gidişine dur demek isteyen Beşiktaş Serdar Topraktepe’nin teknik direktörlüğünde seyircisi önünde beraberliği asla yeterli görmedi. Serdar Hoca yaptığı oyuncu değişiklikleriyle Beşiktaş’a hayat verdi. Chamberlain-Immobile ortak yapımı gol, son 2 haftada “kara bulutlar” içindeki Kara Kartal’ı adeta “sis perdesi”nden çıkardı. 

Bu gol, Fenerbahçe'nin maçın henüz bitmediğini farketmesine sebep oldu ve oyuna hareketlilik getirdi. Ama kalan sürede Sarı-Lacivertliler baskı kurmaya çalışsa da sonuç alamadı, golü bulamadı. Ve Mourinho bir derbiden daha mağlup ayrıldı. Üstelik galip gelse liderliğe yükselme şansı varken…


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