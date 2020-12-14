Islak futbol

14 Aralık 2020 Pazartesi

Uzun zamandır kuraklık çeken ülkemizin dün akşam Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında, şiddetle yağan yağmur altında ve güzel bir zeminde koronanın etkisinde olmadan oynanan bir mücadele izledik. Her iki takım da bütün olanaklarını kullanarak 90 dakikada kazanmaya oynadılar. Son haftalarda toparlanan Beşiktaş kazanarak ligde iddialı olmak istiyor, Alanyaspor ise geçen haftaki yenilgisini bu maçta unutturmaya çalışıyordu. Özellikle ilk yarıda daha hareketli, baskılı oynayan Alanyaspor’du. Kazandığı penaltı golü dışında en az iki pozisyonda gole çok yaklaştığını da gördük.

Beşiktaş ise sadece savunma ve ikinci bölgedeki mücadelesiyle dikkat çekti. Bu arada verilen penaltı adına söyleyecek sözümüz yok. İkinci yarıda Larin’in yerine Mensah, Rosier’in yerine de N’Koudou’yu alan Beşiktaş çok etkili ve gol atmak için oynarken 70. dakikaya kadar “skoru değiştireceği sanılan” bir görüntü verdi. Uzun zamandır korona nedeniyle takımların düşük tempoda oyununa alışan gözlerimiz, bu kez ciddi bir mücadele ve puan kavgası izledi. 79. dakikada kendi alanında savunma yapan ve gol yememeye çalışan Alanya karşı ataklarla yeniden oyunu dengeledi ve günün penaltıcısı Bakasetas’la ikinci golü kazandı. Bu golde Utku’nun plonjonda geç kalması dikkatten kaçmadı. Son 10 dakikaya girilirken Rıdvan’a koluyla vuran Babacar kırmız kartı gördü. Bu kalan süre içerisinde Beşiktaş’ın sonucu değiştirme şansı olabilirdi. Öyle ki Siyah-Beyazlılar 90. dakikada Aboubakar’ın penaltı golüyle farkı 1’e indirmeyi de başardı. Gördüğümüz kadarıyla denk bir mücadelenin, sahasında oynama avantajını kullanan Alanyaspor, liderliği bırakmamak adına üstünlük yakalasa da, önceki gece oynanan F.Bahçe maçından sonra sürprize açık bir ligimizin olduğunu söylemek zorundayız.