Kadın futbolu

03 Ağustos 2022 Çarşamba

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası İngiltere’nin Wembley Stadı’nda 90 bin seyircisinin önündeki başarısıyla son buldu. Taktiksel yönden son yılların şampiyonu Almanya’yı yenerken üstün görünen taraf İngiltere’ydi. Benim bu alanda ülkem adına çok çabam oldu ama yalnız kaldım sayılır. Öncelikle bir zamanlar sadece Dinarsu fabrikasının halı sahasında örnek olarak başlatılan bu atılım, rahmetli Beşiktaş Genel Sekreteri Ferhan Dinçer’in desteğiyle profesyonel anlamda istense de dönemin kulüp yöneticilerince rağbet görmedi. Çalıştığım birinci lig kulübünde önce futbolcu ve sonra bu alanda TFF kursları sonucu aldığı diplomayla ilk kez kadın yardımcım benimle birlikte medyanın ilgisini çektiği için kayyım olarak atanan başkan tarafından görevimiz engellendi. Yani çok önce bu iş ülkemizde başlamış ama durdurulmuştur!

TAKTİKSEL DOĞRULAR

Köln Akademisi’nde büyük hoca Dettmar Cramer tarafından öne alınan bu tavsiye beni çok etkiledi. Bir ara kadınlar adına müesseseler ligi kurulsa de ilgisizlikten kaldırıldı. O zaman bizim üç büyükler ilgi duymadı, bu çalışma ertelendi. Bu ön bilgi şarttır. Şimdi daha etkin bir çalışma var ve önemsenecektir. Benim gündeme getirmek istediğim artık cinsiyet ayrımına gerek kalmayan bir başarının gündeme futbol adına ortaya koyduğu başarı. Tempo, fizik ve pozisyon ve mücadelenin ötesinde ortaya konan futbolun taktiksel doğrularıdır. Şut, orta, alan daraltma, hava ve yer topları dışında bulunulan yer ile zamana göre uygun futbol anlayışı, duran top kullanımındaki başarı dikkat çekti.

CRAMER’İN DERSİ

İngiltere takımının Hollandalı teknik direktörü Sarina Wiegman, bu anlamda büyük bir başarı kazandı. Takımının 120 dakikalık mücadelede diriliği ve hırsı dikkat çekti. Almanya’yı finalde yenmek İngiltere için önemli bir zafer. Futbol böyle bir oyun. Galibiyet golünü atan Chloe Kelly’nin sonradan oyuna girip seyirciyi de ateşleyen heyecanı zafere başka anlam kazandırdı. Kadınlar erkeklere taş çıkartan futboluyla final gibi bir final oynadı. İki takım da kazanmak için uzatmaya giden karşılaşmada bizlere büyük bir futbol şöleni yaşatırken Dettmar Cramer’in dersi ve söylemi aklıma geldi, ruhunun mutluluğunu andım.