Kalite azlığı

10 Ocak 2022 Pazartesi

Beşiktaş, Rize’ye pandemi yüzünden eksik kadroyla gelirken, teknik yönetimi de karantina nedeniyle zorunlu olarak altyapı hocası eski öğrencim Halim Okta’ya teslim etmişti. Puan için fizik ve kararlı mücadele veren mevcut futbolcular, oyuna çok hızlı girdi. Maçın başında genç Emirhan’ın kafa şutu direkten döndü. 15. dakikada Güven-Batshuayi paslaşmasını kaleci Gökhan kurtardı.



3-5-2’NİN GETİRİSİ

3-5-2 ile sahaya çıkan Beşiktaş’ta savunma üçlüsü Welinton, Vida, Montero’nun önündeki beşli orta alan çok etkiliydi. Siyah-Beyazlılar, Güven, Batshuayi, Emirhan’la daha da hırslı bir kazanma arzusu taşıyordu. Tempo yüksekti, 24. dakikada VAR ikazıyla gelen penaltı golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Daha sonra oyunu dengelemeye çalışan Rize toparlandı. İkinci yarı düşünülmeyen gerçek ortaya çıktı. Katar yorgunu Beşiktaş’ta kaleci Ersin ilk golde boşa çıkıp hata yaptı. Sonra Emirhan attı Beşiktaş 2-1 üstünlük sağladı ama Kartal yine duran toptan 2. golü yiyince 2-2 oldu. 86. dakikada tam bir fiyasko izledik. Gökhan Gönül ve Montero acemice oyundan atıldı. Dikkatimi çeken en önemli konu iki ekipte bazı futbolcuların hâlâ mahalle takımında oynama havasındaki görüntüsüydü. Bunun nedeni bellidir! Ligimiz kör topal giderken skandal olan, iyi takım örneğimiz ile iyi oyuncuların azlığı nedeniyle günden güne azalan ve ulaşılamayan kalitedir!

