Adnan Dinçer
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Kartal kondu!..

14 Temmuz 2020 Salı

Ligi bitirime gayreti, futbolu yormaya devam ediyor. Avrupa şansını kovalayan Beşiktaş ve Sergen Yalçın, en sıkıntılı 11’iyle sahada yer alsa da 3 puanı almasını bildi. Oysa ilk yarıdaki görüntü farklıydı.3 büyüklerin tarihinde böylesine anılmasına ait sayı ve sıralamasından uzak olduğu bir lig bitiyor. Ve taraftarlarını da bitiriyor. Malatyaspor, defansta Hadebe’yle dikkat çekiyor. Özellikle 43. dakikada Murat’ın boş kaleye atamadığı golle Umut’un kafa vuruşunun ağlara gitmemesi Malatyaspor’un kaderi oldu.

51. dakikada kornerden gelen topa kafa vuran Gökhan Gönül, pozisyona geç kalan kaleci Farnolle’nin sert hamlesi sonucu yere düştü. Verilen penaltı, bana göre çok ağır bir karardı. Çünkü pozisyonda kasıt yoktu.

2. yarıya Güven’i alarak sahaya çıkan Beşiktaş, attığı golün 3 puan getireceği düşüncesiyle dikkatli bir savunma anlayışındaydı. Sahada ne yaptığını bilen oyuncu Elneny’di. Gökhan Gönül ve Caner’in başarılı oyunuyla çok koşan Boyd’un gayreti sonucu atılan gol, 3 puanı getirdi.

Özetlersek; kalitesi düşük, puan mücadelesi veren bir Beşiktaş izledik. Bu ihtimal, en azından 4.’lüğü yakalama şansının Siyah-Beyazlılar adına geri dönüşüm yüzdesiydi. Orta alanda Beşiktaş’ı ilk kez savaşan, teknik kapasiteden uzak ama mücadele eden bir inat içinde gördük. Bu da 3 puanın gelmesine yeterli oldu.

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