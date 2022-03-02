02 Mart 2022 Çarşamba

Zor günlerdeyiz. UEFA ve FIFA, işgale giden ve karşılaşılan bu adaletsiz ortamda futbolu sadece turnuva yasaklamayla geçiştiremez! Bu balık boğazdan geçiyor mu? Geçemez mi? Geçti mi? Bilmem ama bizi çok rahatsız eden bir savaş var. Öğrencilerimiz ve Ukrayna’da kalan yurttaşlarımız şu anda vatana dönmek için bekliyor.

BİRÇOK ARDA ÇIKACAK

Bazen en iyi taktik tutmaz ve ters teper. Karşı atak yersiniz ve golü kalenizde görme ihtimali de olur. Alacağınız risk iyi planlanmalı. Son iki maçta kazandım sanan takımlar, bir yaşlı ve kilolu futbolcunun son 20 dakikadaki şans ile desteğine şahit oldu. Adam tüm maçlarda son 20 dakika oynasa gol kralı olacak attığı penaltı ve kaptığı toplarla. Yahu biz endüstriyel futbol için daha iyi ve gencini almak adına milyon dolarlar ve Avro’lar döküyoruz. Bu ayıptır! 17 yaşında bir çocuğumuz, henüz gelişmesini tamamlamamış yapısıyla Fenerbahçe’de yıldız oldu. Arda Güler, bir başka hatırlatmakta yorulmadığım doğrunun yolunu açıyor. Medya ise İsmail Kartal ile meşgul! Biraz utanın! Kendi gencine yer bulmak adına her kapıyı çalanlar onu gerçeğiyle temsil eden gence sahip çıkmalıdır. Yakın gelecekte birçok Arda çıkacak hazır olun. Bu anlamda Fenerbahçe zoraki ve Beşiktaş çaresiz gerçeği sundular! Şimdi Galatasaray’ı bekliyoruz. Fatih Terim, Ozan ve ötekileri erken gönderdi! Taraftarlara sabır tavsiye ediyoruz. Bir tavsiye olsun diye hatırlatıyorum. Genç oyuncu sürekli oynarsa kazanılır. Bunu da yürekli teknik adam, inançları doğrultusunda yapmalıdır.

YENİ KUŞAK KAVGASI

Bir öğrencimi ayıpladım. Kısa süre yetiştiği camiada; geçmişten kendini hazırlayan, sisteme teslim edenlerin oyununa gelerek hayatının binde biri kadar olmadığı bir görüntü veriyor reklamı uğruna. O zaman yine geleceğimiz sıkıntılı olacak korkusu alıyor içimi. Oysa yeni suni kapkaç düzeni bir gün yıkılacaktır. Kendini korumasını tavsiye ederim ihtiyacı yoktur. Bu futbol sürecimiz boğaza takılan bir kılçık gibidir. Bir zamanlar haftada üç maç yapılır ve Milli Lig adıyla oynanırdı. Şimdi yine neredeyse durum pandemi belası yüzünden böyle. Oyuncular birer borsa malı gibi adeta! Kazanan futbol geçiştirmesi değiliz! Futbolda kendimiz olup dünya devleriyle boy ölçüşmek için kişilikli mücadele yapacak yeni kuşak kavgasında olmalıyız. Günlük balık yemek adına kılçık değiliz boğazımızda kalan!