22 Aralık 2021 Çarşamba

Futbol dünyasında eğitici olarak asla işim olmayacaktı. Ama onu en iyi takip eden, kulüp ve kurumlarda oynayan biri olarak hevesim çok belliydi. Ülkem ve dünya yıldızlarına ait bilgiler hep başucumdaydı. Geçmişten gelen anılar kervanı içinden sizlere zaman zaman uzanırken önümü hep futbol âşığı Adnan Dinçer kesiyor. Çünkü çok heyecanlı ve amatörce girdiğim bu alandan kâğıt üstünde tam profesyonel olsam da ruh olarak hep amatör kaldım. Baskı, olumsuzluk ve engellere karşın hiç yılmadım. Çünkü bizim bu kadar yasaklanan futbol ortamında karşı duruş ve doğrusunu yapma, yaptırma gerçeğim, kişilik gururum oldu.

Dönemimde beni etkileyen çok yıldız vardı. Ama onlar sadece yıldız ve unutulmaz olarak kaldı. Ekonomi öyle bir değiştiki zaman içinde bu ruh yerini para ile ölçülen yeni bir pazar açtı. Transfer, yurtiçi ve dışında 1960’lardan sonra kulüplerin yapılarına ve saha güçlerine farklı ilgi getirdi. Sadece şehirlerde oynanan futbol artık ülke çapında Şeref Apak’la Milli Lig oldu. Milli maçlar unutulmaz olurken üç büyüklerin taraftarları artı. Dönem dönem F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş futbolumuza lokomotif görevi yaptı. Futbol, Anadolu’da da kendi kentinin takımından çok üç büyüklere yönelik sahiplenildi. Zoraki futbolcu olacak kendi meziyetlerinden habersiz gençleri futbolcu yapma eğitimi ve inadımla yani öğretme merakımla bir anda yeni yüzleri futbola kazandırdım. Ben ilah gibi taptığım yıldızların ilgisizliğine ve kendilerini yeterli buluşuna şahit oldum. Bu beni çok üzdü. Futbol alanının iyi kullanılmadığına şahit olarak sadece saha çalışmasıyla gençlere yöneldim. Bu alanda yurtiçi ve dışı kursları kaçırmadım. Ekol kavgam beni hâlâ 1980’li yıllarda 1956’daki Macaristan galibiyetinin artık geçmişte kalındığı gerçeğine yönlendirdi. Bu sanki bir pranga gibiydi. Artık yeni yüzlere ve başarılara unutulmayacak saygıyla ihtiyaç vardı. Bunu kafamda kurdum ve ürkmeden sadece saha eğitimine güvendim.

Endüstriyel futbola geçişteki sistem hataları, beni başarılı olsam da yalnız bıraktı. Öğrendim, öğrettim ve öyle düşünüyorumki futbolumuz kendi kuracağımız dünya ile düzelir. Etrafım, her alanda eğittiğim öğrenci ve eğiticilerle dolu olsa da zamansız, bizi hazırlıksız yakalayan endüstriyel futbol bir anda bugünkü ekonomik krizle birlikte gerçeği hatırlattı. Bu sıkıntıyı futbolda atlatmak için neler yapacağız diğer yazımda anlatacağım.