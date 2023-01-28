Kolay galibiyet!

28 Ocak 2023 Cumartesi

Beşiktaş-Alanyaspor maçındaki oyunu özetlesek, ilk yarı için şöyle derdik: Kalenizde Mert ve forvette Cenk ile Aboubakar varsa, üst üste 5. galibiyet adına sahanızda seyirciniz önünde fazla zorlanmazsınız.

İkinci bölgede oynamayı tercih eden Alanyaspor az gol yemeyi ve sürpriz gol atmayı planladığı sistemiyle geçen sezonu arattı. Savunmadan çıkışlardaki pas hataları pahalıya patladı.

Beşiktaş ise özgüvenini kazanmış sürpriz ataklarla kolay pozisyon üreten bir görüntü içindeydi. Efecan’ı az kullanan ve sonuca pek fazla kafasını takmayan Alanyaspor; önemli bir kıpırdanma içindeki, Aboubakar’lı forvetiyle daha farklı görüntü veren Beşiktaş’ı yenemezdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu formsuz da olsa ilk yarı için sorun yoktu. Ancak Alanyaspor lehine önce penaltı verip sonra VAR’dan izleyip iptal ettiği müdahale penaltıydı.

İkinci devrenin başında artık sonuç Cenk’in ikinci golüyle belli oldu. Dele Alli maça son noktayı koydu. Bundan sonra ne olur bilmem ama Beşiktaş var ligde artık! Siyah-Beyazlıların bir maçının da eksik olduğunu ifade edelim.

Cenk, Aboubakar ve sakatlığı geçen Ghezzal’ınız varsa ligde iyisiniz demektir. Bu ligde Beşiktaş bu vefakâr taraftarıyla her zaman vardır ve asla üçüncü düşünülecek büyüğümüz değildir!