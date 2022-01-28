Ligin lideri

28 Ocak 2022 Cuma

Galatasaray-Trabzonspor maçı birçok gerçeği ortaya koydu. Önce kaleci diyelim. Ülkenin son yıllarda en iyi kalecisi ve oyuna etki eden adamı Uğurcan’dır. Daha önce bu anlamda lider olan kaleci Muslera’ydı ve bunu takımı da kanıtladı. Şimdi sakat ve gerçek ortada. Mücadeleyi uzun süre önde götüren, yeni kadroyla kendini ispat eden G.Saray, son dakikalardaki kişisel yetersizlikler ve topu hatalı kullanma sonucu rakibine kaybetti.

BAKASETAS FARKI

Ligimizin en büyük puan farkıyla şampiyon olacak takımı Bordo-Mavili kadrodur. Özellikle oyunu yöneten ve kaderini etkileyen, takıma güç katan çok önemli bir futbolcuya sahipler. Bakasetas tam bir takım oyuncusu. Kompleksi olmayan, orta alanda top kazanan ve oyunu çeviren, takımına skor kazandıran paslar yanında ilginç ve zor anlarda attığı gollerle çok önemli işler yapıyor. Atak ve savunma fonksiyonlarını çok iyi kullanan etkili bir değer. Bunu G.Saray maçında da ortaya koydu.

EN İYİSİ TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbol kültürünü, eğitim anlamında doğrularıyla ortaya koyuyor. Ligin en güçlü ve atak savunma geçişini iyi yapan kadrosu Bordo-Mavililerin. Bunu kabul etmeyenler futbol adına gerçek görüntüleri de inkâr etmiş olur. Kaleden en son adama kadar kazanmak için motive olan, ligi bu kadar başarılı götüren takım; eğitilmiş gençleri ve yabancılarıyla, geçmişte yaşadığı kaoslardan kurtulmanın müjdesini vermekte.

AVCI BAŞARACAKTIR

Benim asıl üstünde durduğum konu bundan sonra yurt dışındaki performans beklentim. Umudum; Abdullah Avcı, ülkemizin yüz akı olma becerisini gösterecek Trabzonspor’un başındaki kişi konumunda kendisi ve takımı adına sorumluluk alacak beceriyi gösterecektir. Türk futbol takımlarının geldiği süreç bu olmalıdır. Yoksa bu çıkış hiçbir işe yaramaz. O ligimizin lideridir ve yurt dışında da öyle görünmelidir.

İKMALE KALDILAR

Yazımı G.Saray’ın ligde gördüğü tarihi kâbusla bitireceğim. Sarı-Kırmızılılarda, kalecinin attığı pasın telaşı nedeniyle, pozisyona hazır olmadığından rakibe topu ikram eden Taylan çok tepki aldı. Bunlar futbolun önemli anlarında olmaması gereken gerçekler. Sonuç gösterdi ki eğitim ve maçın kritik bölümlerinde yapılacak işlerin dersinden ikmale kalan iki oyuncunun hataları G.Saray’ı ligde zora soktu.