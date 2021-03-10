10 Mart 2021 Çarşamba

Ben eğitmen bir teknik adamım! Kendi alanımda birçok haksızlıklara uğrasam, engellere karşı mücadele versem de, ülkeme ayrım yapmadan futbol adına katkılarda bulundum ve gençler yetiştirdim. Kolay değil askerlikte futbol oynamak, teknik adam olarak görev almak! Daha sonra genç, amatör, profesyonel, futbolculuk ötesinde okul takımından başlayan teknik adamlık görevimde en üst düzeye kadar takım çalıştırmak tesadüf olamaz. Milli Takım’da dahil yeni isimlerle, Süper Lig ikinci ve üçüncü liglerde ayrım yapmadan ülkemin her yerinde görev almak, seçici değil, hizmet götüren olmak ve paranın değil başarının örneği olmayı seçmek. Tüm maddi kazanımlarını futbola harcamak; kat, yat, araba peşinde değil; mütevazı yaşama, bilgi, eğitim, onur katmak ekonomik olarak da çok zor! Peki, neden seçtim bu yolu? Futbol sevgim ve ülkemin bu işi iyi yapacağına inancımdan!

ÜLKEDE REFORM

Hiç yanılmadım. Ülke içinde şampiyonluklar yaşadım. Avrupa’da gol kralı olan öğrencim oldu. Hâlâ da evlendirdiğim futbolcumun benim de çalıştırdığım oğlunun, Avrupa'da oynadığı bir süreç yaşıyorum. Hem ona ve hem de oğluna futbol eğitimi verme şansım oldu. Bazı sıkıntılı kulüplerde futbolcuma cebimden geri ödemesiz maddi yardımlarda bulundum. Yetmedi! Cinsel ayrımcılık yapmadan öğrencilerime başka spor dalında da lisede eğitim verdim! Kendi kulübümde dahil olmak üzere hiçbir kulise girmedim. Sadece başarılı olanların sahiplenilmesi beklentimde yanıldım. Bana öğrenciliğimde kompozisyondan 7’den yukarı not vermeyen hocam, yıllar sonra okulumuzun klasik yıllık toplantısında mikrofondan benim yazılarımı zevkle okuduğunu öğrencilerine tavsiye etti. Bağlı olduğum kulüpte hocamın görevine son verildiğinde anında istifa edip 2. amatör kümede futbol okulu açıp, başarı sonucu yenilgisiz Genç Milli Takıma buradan aldığım 4 öğrencimle ülkemde büyük bir reform yaptım. Bu başarılı çıkış önlendi. Futbol Federasyonu beni A Milli Takıma teknik direktör atadığı gün yıkıldı! Ama yılmadım ve akademi futbol eğitim görevlisi oldum. Öğrencilerim şu anda başarılı görev yapıyor liglerde. Ekrana ilk çıkan teknik adam ve eğitici olarak birçok kişiye eğitim ve pratik verdim.

DOĞRU BİR TANEDİR

Bu konuda ilgi çeken, yazmak istemediğim daha birçok maceralarım oldu. Burada kendini konuşan, bencil etki içinde değilim! Olduysam hata benim değil. Yaşanmış olan gerçekler hatırlanmalı. Çünkü yıllar sonra hiçbir özelliği olmayan bir dönemde, geçmişe sahip çıkmak bir şey ifade etmeyecektir. “Demir tavında dövülür!” Kulis masalarında yalan yanlış insanların, başarıları kötülenerek, emeksiz “zaman çalanların lobileri” sizden güçlü olabilir ama doğru bir tanedir! Bu nedenle bizi yönetenlere bu anlamlı hatırlatmaları, “Futbolda yerimiz burası olamaz” demek için bu satırları karalıyorum. Bu benim şahsi görüşüm olup unutturmak isteyenlere değil; bilmeyenlere duyurmak adına bu yazıyı hayatımda bir kez de kendim için yazdım! Sorum basit “Neden” acaba?