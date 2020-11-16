16 Kasım 2020 Pazartesi

Avrupa Uluslar Ligi karşılaşmasında mücadelenin başında yenik duruma düşen gençlerimiz, 24. dakikada rakibin 10 kişi kalmasından da yararlanarak oyunun üstünlüğünü ele geçirdi. 26 ve 32. dakikalarda Kenan ile Cengiz'in golleri ilk yarı adına çok güzeldi. Oyunun görüntüsü genel anlamda eksiklerini her geçen gün gideren ve kazanmayı da özellikle ofansif yönde golleriyle, orta alan becerisiyle üstünlük sağlayan millilerimiz, ikinci yarıda bir ara -özgüveninin fazlalığından olacak herhalde- 10 kişi kalan rakibi karşısında galip durumdayken dahi savunma hataları yaptılar. Oysa Zeki, Caner, Merih ve kalede Mert ile son yılların en başarılı birici bölge bloğumuz dikkat çekmekte.

Futbol takımlarının 10 kişi kaldıkları zaman mutlaka bir taktiği olmalı. Aynı düşünce taktik olarak eksik kalan rakibe de uygulanmalı. Psikolojik olarak 10 kişi kalan Rusya karşısında bir anda öne geçen takımımız, bu durma hazır olmadığı için zaman zaman sıkıntı yaşadı. Ve bu büyük bir taktiksel zaaftır. Çünkü daha önceki hazırlık maçlarında da gol atma becerisi yüksek olan ve kişisel becerileriyle skora etki eden takımımızın, saha içinde sonuca göre oynama yetersizliği dikkat çekiyor.

Önceki yıllardan kadroda Cenk, Ozan ve Caner'i görüğümüz 11'imiz henüz turnuvaya, skora göre oynama özelliğini kazanamamıştır. Bu nedenle 90 dakikanın sonuna kadar gol atabilen ya da gol yiyerek sonucu etkileyen görüntüsü yerine, skoru elinde tutmayı becerebilen bir olgunluğa ihtiyacı vardır.