Oyunun bölümleri!

25 Nisan 2021 Pazar

Beşiktaş kendi sahasında oyuna golle başladı. Ama iki dakika sonra Henrique'nin kalite vuruşu ile beraberlik golünü yedi. Ancak “acabaları” kafalardan silen oyuncu bu kez önceki haftalarda eleştirdiğimiz N'Koudou oldu.

Belki de sempatik, biraz da şımarık bu futbolcu yaşamının en ciddi ve anlamlı oyununu oynarken iki güzel gol attı. Sakatların eksik bıraktığı kadroda dikkat çeken Ghezzal’dı yine. Usta ve sakin oyunu ile önce penaltıyı gole çevirdi ve sonra da Beşiktaş’ın şampiyonluk kavgasındaki rolünü anlamış göründü.

Kanımca Sergen Yalçın bundan sonraki karşılaşmalarda sürat ve çabukluğu ile kolay gol pozisyonuna giren; gol de kaçıran ama rakiplerin korkulu rüyası olarak ciddi bir N’Koudou ile ipi göğüslüyecektir.

53. dakikada Cüneyt Çakır'ın “es geçtiği” penaltı pozisyonu ve 68’de attığı gol dışında iki net pozisyonda dengeli olabilse, skor daha da farklı olurdu.

Beşiktaş’ta bekler süratli, Josef olumlu ve Necip fedakâr oynayınca eksik olsa da şampiyon olma arzusunu kimse kıramaz artık! Ayrıca Gökhan Töre’nin gayreti de küçümsenemez.

Sadece maçın başlangıç, atılan gol öncesi ve yenilen gol sonrası; ikinci yarı başı ve oyunun son bölümlerinde eksiklik var! Bu durumu Sergen Hoca görmelidir!



