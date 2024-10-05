Adnan Dinçer
Özümüze dönelim
Eskiden kötüydük, şimdi daha kötüyüz. Aldığımız oyuncuların birçoğunun kalitesi düşük. Takım olamıyoruz, dünya futboluna ayak uyduramıyoruz. Futbolda ileri olan ülkelerin topunu oynayacak seviyeye gelemiyoruz. Mevcut sistemde para dönüyor sadece! Bu nedenle sahada da futbol oynamıyoruz. Futbolumuzun kalkınması için kendi özkaynağımıza dönmemiz lazım. Kalitesiz yabancı oyunculara çok fazla değer veriyoruz.
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