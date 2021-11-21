Beşiktaş kan kaybediyor

21 Kasım 2021 Pazar

İlk yarı özetini yapsam, Alper Ulusoy’un iptal ettiği golü de hesaba katarak, maça iyi başlayan ama her anlamda denk görülen iki takımdan öne geçen taraf olarak Alanyaspor’u konuşurduk. Hızlı ve baskılı olan Beşiktaş’tı. Rosier’in getirdiği maç başındaki müsait paslar iyi takip edilseydi, öne geçebilirlerdi. 2018’de çalıştırdığı takım iyi tanıyan Sergen Yalçın geçen seneki Beşiktaş’ı arıyor! Defans göbeği çok ağır. Welinton ve Vida ile bu iş yürümüyor. Hızlı adam olunca gedik verip zamanlama hatası yapıyorlar. Kimse tek gözle bakmasın, ilk yarıda sahada en yararlı adam Ersin’di. Ve var olmasa, ikinci gol rakipten gelen top olarak gol sayılacaktı! Takımların puan cetvelindeki benzerlikleri tesadüf değil. Emre Akbaba’nın yönlendirdiği Alanyaspor’da Efecan ve Davidson süratiyle Beşiktaş’ın kanatlarını zorladı. Orta alanda geçmişte çok başarılı olanlar döküldüler.

14. dakikada Babacar’ın attığı golün altından kalkamayan Beşiktaş, ikinci yarıda oyunu daha ofansif bir şekle dönüştüren düşünce ile N'Koudou, Teixeira ve Can’ı oyuna alarak başladı.

76 .dakikada Teixeira'nın gollük şutunu kurtaran Serkan sonuca damgasını vurdu. Hakem Alper Ulusoy çok tedirgin bir maç yönetti. Beşiktaş’ın iyi bir kadrosu var ama geçen sene Fransa’daki Lille gibi sonuca gidemiyor. Rakipler futbolcuların ötesinde özelikle orta alan başarısına tedbirli oynuyor. Kendi adıma Kenan’a bu kadar şansın neden verildiğini sorgularken; ligin bitmediğini, bu takımın iyi kadro olduğunu ama herkesin kararlılıkla kazanmak için 90 dakikalık mücadeleye hazır olmalarını bekliyorum. Sakın kimse sadece sonuçlara bakarak değil, şişkin kadronun getirdiği sıkıntıların da olacağını, sezon başı iyi niyetli uyarılarımda belirtmiştim. Ama dinleyen olmadı!

Şimdi yeni bir motivasyonla lige devam edip, biraz da geleceğe dönük bakmak lazım. Hepsi budur. Çünkü plansız ve disiplinsiz panik başarılar aranıyor takımca. Bunu yenilen ikinci golde de gördük. Özetle kan kaybeden Beşiktaş komada!