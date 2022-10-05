Sil baştan

05 Ekim 2022 Çarşamba

Yeniden bozuk plak gibi başa dönüyoruz futbolda. Hiç aklımıza gelir miydi Faroe Adaları’na yenilmek; ama oldu! Daha kötüsü grupta banko sandığımız yabancı ülkede oynayan gençlere sarıldığımız adamları da oynatamıyoruz! Son derbide de 90 dakika boş geçti. Yani futbol yoktu. Yine Galatasaray da umduğumuz futbolu oynamıyor. Açıkçası kimse kızmasın, kulüplerimiz seçkinci değil. Forma, yeni sistemi taklit edelim derken çok kan kaybetti. Geçmişte maçları takip etmek ve takım taraftarı olmak anlamlıydı. Şimdi ise hocasından yönetime hatta federasyona kadar herkes transfer ve futbolcu fiyatına endeksli konuşur oldu. Her hafta kadrolar değişiyor. Yeni oyuncu görmek olası. Reklamı kadar başarılı olmayan futbolcular arasında sanki gençlerimize bir tavır var. Maç yorumları hikâye ile geçiştirilir oldu. Açıkçası yaşanan futbol ortamına inanmak zor!

Ezeli rekabet hak getire. Şişen kadroların yanı sıra sorumluluk yok. Bir maçta bazı futbolcular şişirilip atılan gollere dönük bir futbol dünyamız oldu. Ama nur topu gibi değil. Ulusal anlamda rekabet dünya da kalmadı. Yenilik; yani zamana karşı antrenman yok. Futbol okulu adına eğitim yok sanki. Veliler çocuklarını futbolcu yapmak için kapı kapı 150 liradan başlayan aylık ödemelerle koşturuyorlar bu ekonomik krizde. Antrenmanda saha ikiye, üçe bölünüp bir drille ve sonra da maçla geçiştiriliyor. Biraz yağmur yağsa ve şartlar bozulsa önce eğiticiler içeri kaçıyor. Yani futbolda sonuçları hakemlere yükleyip tartışma yaratanlar geleceğimizin çalındığını unuttular.

Teknik adam vericidir, emek sarfeder, zaman ister. Ama nedense futbol çöküntümüzden kimse rahatsız değil. Cristiano Ronaldo, Manchester United’da yedek oturuyor. Liverpool yeniliyor. Gençlerin çoğu formaları kapıyor. Biz iki üç gence sahip çıkmıyoruz. Arda ve Emirhan gibi yıldız olacak çocuklara forma vermeyen hocalara sahibiz! Maçı formayı kapan oyuncu kazanır. Birkaç aylık takımlardan ve onları taşıyan düzenden yorulduk. Konyaspor ve Başakşehir’in çıkışı lige renk verse de futbolun devleri geriye gidiyor! Hani futbol taraftarındı? Görünen köy kılavuz istemez. Ciddi önlem almalıyız. Deplasman yasaklı seyirci cezası yaşayan futbolumuz oksijen çadırında!