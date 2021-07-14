Sorun olmak

14 Temmuz 2021 Çarşamba

Sorun böyle olunur ve birileri seni kullanır, sonra da bir gün gelir buruşturulmuş kağıt gibi çöp sepetine atılırsın! Geçmişte NATO’ya Kenan Evren’in uyarılara karşın onayı ile kabul edilen ve zamanında bizim olan topraklarda var olan medeniyetlerine asla dokunmadığımız komşumuz Yunanistan, “uluslararası bir ayıp” işlemiştir! Havalimanında iki ülkenin protokolle tanıdığı PCR testini kabul etmeyerek, kafilemize yanlış yapmıştır. Bunu futbol ve sağlık adına sığdırdığı bahaneyle savunamaz. Büyük suç işlemiştir. Buna karşı G.Saray ve Terim’in koyduğu tavır doğrudur. Ama yanlış yapanlara prim tanıyan sapık sahiplenmeler olsa da biz Türk futbol adamı ve futbolcuları ile onu sevenler olarak, bu kasıtlı senaryoyu protesto ediyoruz. Aynı duyarlılığı da UEFA ve FIFA’dan bekliyoruz. Geçmiş yıllarda İzmir’de birlikte kamp yaptığımız ulusal maçtan önce de genç sporcularının tutumunu unutmayan kişi olarak sizi affetmiyorum! Buna sorunun kendisi olmak denir!

İtalya Avrupa şampiyonu olurken futbol adına bizleri mutlu etti. Favori olmanın gereğini sahaya yansıtamayan ve Mbappe’nin kaçırdığı penaltı ile kendi ayağına kurşun sıkan “mağrur Fransa”nın saha dışı gücünü yarı final ile finali Wembley’de oynama senaryosu tuttu. Ancak sonuçta futbolun adaleti İngiltere’yi, Gareth Southgate’in teknik adamlıktaki “içgüdüsel bencilliği” sonucu yaptığı hataların özetinin finalde ortaya çıkması sonucu, İtalya haklı olarak, istenmese de Avrupa şampiyonu olmuştur.

BAŞARININ MİMARI

Bu başarının mimarı, dışarıda önemli bir kişi olarak pek benzetme yapamadığımız, büyük kaptan ve lider Chiellini olmuştur. Halk tipi ve yaşlı görüntüsü ile teknik, taktik ve takım oyuncusu olarak bana göre turnuvanın en başarılı kaptanı odur. Maç öncesi seremonide, oyundaki hava ve yerden kararlı müdahale önceliğindeki başarı sonucu takımını, basit, isabetli futbolu ile arkadaşı Bonucci ve kalede Donnarumma’yla İtalyanlara büyük bir başarı kazandırmıştır. Wembley’deki bu başarı onun payını unutulmaz biçimde futbol dünyasına kazandırırken, gördüğü anlamlı sarı kart ile de tüm futbol dünyasına gerekli uyarıyı yapmıştır! Zaman zaman sahadaki bu başarısını ekrandaki sempatik görüntüsü ve tribünleri ateşleyen tavrı ile futbol yaşının ikinci planda olduğunu tüm dünyaya ve özellikle İtalya halkına iyi yansıtmıştır.

EN BAŞARISIZ BİZİZ

Sonuçta turnuvada en başarısız takım biz olduk, ki bu da bir başka sürprizdir. Rusya ve Ukrayna da henüz yetersiz olduklarını gösterdiler bir kez daha futbol dünyasına. Dünyanın en özgür ülkesi olan İsviçre bu turnuvada futbolu, inadı ve saha disiplini ile mücadele ederken, alkışı hak etmiştir. Bundan sonra yıldız değil; takım ve taktiklerin konuşulduğu yeni bir futbol dünyamız olacaktır. Artık atak ve savunma yapılanmasında, alanlar futbol takımlarına büyük gelecek ve tribünlere çok bağlı takımlar kaybedecektir. Korona buna da burnunu sokarak futbolu televizyonlara taşımıştır. Ve sorunun insanda olduğu kanıtlanmıştır!