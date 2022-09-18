Süper hatalar!

18 Eylül 2022 Pazar

Kuralları eksik bilen profesyoneller sonucu etkiledi. Beşiktaş, geçen hafta Başakşehir maçındaki hatası sonucu kırmızı kart gören teknik direktörü Valerien Ismael’den yoksundu İstanbulspor karşısında. Ismael kulübede değildi ama Siyah-Beyazlılar yine onun klasik mantığı ve yenilik olmayan oyun anlayışıyla sahadaydı. Çift vuruşu tutmaya çalışan İstanbulspor kalecisi Jensen kadar topu kaleye vuran N’Koudou da sınavı kaybetti aslında. Bu kez hakem Zorbay Küçük, futbolcudan öne çıktı. İlk yarıya gollerin getirisiyle baktık. Josef de Souza’nın da katılımıyla Beşiktaş’ın kadro kalitesi artsa da İstanbulspor’un halen bitmeyen Süper Lig acemiliği ve heyecanı dünkü oyuna biraz yansıdı. Beşiktaş’ta Gedson Fernandes ile Muleka, önceki maçlarına oranla beklenen seviyede değildi. İlk 11’de sahaya çıkan stoper Talha ise yaşadığı sakatlık sonrası kenara gelene kadar olumlu performans sergiledi. Zaten onun çıkıp yerine Welinton’un girmesi ve orta sahanın yorulmasıyla İstanbulspor, Beşiktaş yarı sahasında daha etkin gözüktü. Ama Sarı-Siyahlıların bitiricilik sorunu göze çarptı. Taa ki 86. dakikada Ali Yaşar frikikten attığı şık golle skoru 2-2 yapana kadar. Beşiktaş bir kez daha hem skoru elinde tutamadı hem de iki kez öne geçtiği maçı koparamadı. Bu kayıplarda ve gelinen noktada Valerien Ismael’in hatalarının payı yüksek diye düşünüyorum.