24 Nisan 2024 Çarşamba

İki takım da ilk yarı kupa sürecini düşünerek olsa gerek hem kaybetme ve hem de kadro yapısı nedeniyle golü değil adeta oynamayı düşündü sanki. Beşiktaş mazideki havasında oynamadı. Ankaragücü de geçmiş başarılarını sanki arar gibiydi. Sahada en diri ve hırslı ama dağınık, kopuk oynayan Tolga erken kenara geldi. Ülkemin futbol gerçeği bu kadar geri olamazdı! Muleka, Muçi, Gedson sanki zoraki sahadaydı. Unuttukları tek gerçek futbolun kazanmak için daha çok beceri ve taktik mücadele yanıydı. Bu maç gösterdi ki futbolumuz beklenen gelişmeden uzak!

Kenardaki hocalar Emre Belözoğlu ve Serdar Topraktepe işin başında mutlaka kendi dönemlerindeki heyecanı anımsamışlardır. Bu maç, kalecilerin yaptığı kurtarışlarla da dikkat çekti! Ben total futbolun bu kadar geliştiği süreçte Ziraat Türkiye Kupası’na bu kadar ilgisiz ve uzak bir oyun ile mücadele verileceğini düşünmemiştim doğrusu. Çünkü tek çare turu geçecek kalite ve mücadele olur diye düşünmüştüm!