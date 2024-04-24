Tek çare
İki takım da ilk yarı kupa sürecini düşünerek olsa gerek hem kaybetme ve hem de kadro yapısı nedeniyle golü değil adeta oynamayı düşündü sanki. Beşiktaş mazideki havasında oynamadı. Ankaragücü de geçmiş başarılarını sanki arar gibiydi. Sahada en diri ve hırslı ama dağınık, kopuk oynayan Tolga erken kenara geldi. Ülkemin futbol gerçeği bu kadar geri olamazdı! Muleka, Muçi, Gedson sanki zoraki sahadaydı. Unuttukları tek gerçek futbolun kazanmak için daha çok beceri ve taktik mücadele yanıydı. Bu maç gösterdi ki futbolumuz beklenen gelişmeden uzak!
Kenardaki hocalar Emre Belözoğlu ve Serdar Topraktepe işin başında mutlaka kendi dönemlerindeki heyecanı anımsamışlardır. Bu maç, kalecilerin yaptığı kurtarışlarla da dikkat çekti! Ben total futbolun bu kadar geliştiği süreçte Ziraat Türkiye Kupası’na bu kadar ilgisiz ve uzak bir oyun ile mücadele verileceğini düşünmemiştim doğrusu. Çünkü tek çare turu geçecek kalite ve mücadele olur diye düşünmüştüm!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Özel yeni üye kampanyasını başlattı
- Bugün 23 Nisan! Arşiv görüntüleriyle Meclis'in açılışı..
- Erdal Sağlam'dan ekonomi analizi!
- Belediye başkanı 'sıkıntı olmayan belediyemiz yok' dedi
- Özdağ'dan hükümete Dünya Bankası tepkisi
- Meclis'te gerilim
- Tarım Bakanlığı'nda 'Suriyelilere kadro' iddiası
- Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşecek?
- Davutoğlu'ndan yanıt
- Kırmızı ete yüzde 40 zam! Yurttaş isyan etti
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye yeni transferler: Rozeti Özel takacak
- Tartışmalar sonrası istifa etti! Yeni CEO eşi oldu
- Canlı yayında 'dolar' tartışması: Tansiyon yükseldi
- Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış
- Erdoğan ve Steinmeier'ın diyaloğu gündem oldu
- Mevduat hesaplarında yeni dönem
- 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt
- 'Müzakere edilmez!'
- Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
- Mersin’de hasat erken başladı: Kilosu 45 TL