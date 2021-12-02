TOP'U TAÇ'A ATMAK!

02 Aralık 2021 Perşembe

Şu anda Türkiye'de hangi spor dalını seviyorsunuz diye topluma sorsak bilen, bilmeyen FUTBOL der! Ama kurallarını çoğu kişi tam bilmez. Bilmeden izler ve bilenler de ekranlarda insan yapısına, aykırı biçimde hakemin hatalı ve yanlış verdiği kararlar sonuca etkili olduğunu veya taraflı yönettiği gerçeğini topluma kabul ettirip adeta taraf yaratırlar! Bu yenen ve yenilen takım için geçerlidir.! Yaşama sığan bir söylem haline gelen sorumsuzluk örneği modern bir futbol gerçeği varır. Oyunda iki kişi topu elle oynar. Oyun alanının yan çizgisi boyunca dışarı çıkan topu oyuna sokan Futbolcu ve Kaleciler! Hatta kazara olmak olmamak kararını hakeme bırakan şart ile top ele kola çarptığında faul olur. Ceza alanı içinde olması halinde kararı hakem tarafından da tespit edilirse oyunun en ağır topu kullanma cezası olan Penaltı atılır. Çok zor şartlarda mücadele eden rakipler kolay yol olarak topu oyun alanının dışına atarlar. Adı Taç'dır..

Bu daha sonraları hayatın akışına monte edildiğinde sorumluluk almaktan kaçanların seçtiği kolay yol işin içinden çıkılmaz bir şekle dönüşünce topu TAÇ'a attı denilir.

Aslında çok akıllı bir ironidir bu.. Bu kuralda top bir futbolcu tarafından başın üstünde oyuna belirlenmiş şekilde elle oyuna sokulur. Bu konuda bazı avantajlar da vardır. Bunu bir futbol avantajı olarak görmeyenler yanılır. İyi kullanılırsa ve taktik çalışmalarla rakip kaleye yakın yerlerden atılacak olursa belli eğitim ve teknik adam yönlendirmesiyle avantaja da dönüşebilir. Önemsenen bu atış sanıyorum ülkemizde pek sahiplenilmez. Oysa uzun atanlar korner gibi, alan değiştiren taktiksel hareketler ve ustaca koşu ve topla buluşanların rakip kalede gole giden havadan ve yerden kullanılan bir gol öncesi pozisyona neden olurlar. İtiraf ederim ki ülkemiz takımlarında teknik adamlar bu atışa özel çalışma yapmak ve önem vermek yerine sonuca giden klasik yollardan angarya olarak ta bakarlar!

Bunu daha da detaylandırabiliriz. Gerek yok sadece bir hatırlatma olarak gündeme getirdim. Zira bu atıştan nedeniyle yanlış verildiği adına bazı teknik adamlar golü yediklerinde sadece hakeme yüklenirler! Ofsayt, penaltı, faullerin çok konuşulduğu ve kavgasının yapıldığı futbolumuzda taç atışının lafı mı olur!? Hani kızılan bir sözüm var! "Doğru futbol" işte gizemli bir unutulanı size böylece aktarırken teknik adamların da belge bir kenara; başkasının diploma ve yetki görüntüsü altında yanlış yol seçen kulüplerimizin futbolumuza ne kadar katkıda bulunduğu tartışılmalıdır. Bu nedenle sadece Taç dahi topu dışarı atmak adına kullanılsa da yer ve zamanı önemlidir. Yani ihtiyaç varsa. Ne zaman onu da oyun tayin eder!