Tuhaf oyun!

17 Nisan 2021 Cumartesi

Beşiktaş’ı tanıyamadık dün akşam. Tuhaf olan bütün goller Ankaragücü’nden geldi. Oyunun ilk dakikasında kazanılan penaltıyı antrenman kafası ile ciddi olmayan vuruşu sonucu N’KOUDOU topu Korcan’a teslim ederken bu takımın oyuncusu olmadığını da ortaya koydu. Daha sonra karşı kaleye gitmeyi düşünmeyen ürkek savunmada kalan Ankaragücü’nü izledik. Bu karşılaşmada devre biterken günün golcüsü sahne aldı. Defansın belkemiği olan Kulusic kornerden ters vurunca topu kendi kalesinde gördü. Aynı futbolcu yine aynı hatayı bir kez daha tekrarlayarak gecenin golcüsü olarak takımını 2-0 yenik duruma soktu. Bu, savunma oyuncusunun teknik yönden hava toplarında kalesine dönük iken ustalığını gösterdi! İkinci yarıda karşı kaleye gitmekten korkmayan Ankaragücü tuhaf bir şekilde iki penaltı kazanarak son saniyede Paintsil ile beraberliği yakaladı.

Nereden bakarsanız bakın, bu kadar yıldır bu işin içindeyim, böyle bir tuhaf maç izlemedim! Oyuna penaltı ile başlamak! Topu kaleciye teslim etmek ve sorumsuzca sırıtmak! Takımın güvenilir oyuncusu olan Kulusic’ten kendi kalesine kafa ile forvet gibi iki gol atmak. Maç biterken ve daha önce Paintsil ile iki penaltı kazanıp tüm golleri Ankaragücü’nün attığı 4 golün hepsini atması, puan alması tuhaftır! Beşiktaş’ta oyuna giren ve kısa sonra çıkan Mensah'ın sorumsuzluğu şampiyonluk avantajını adeta zora sokarken; kalecisi Ersin’e ilk ve tek şutun 33. dakikada geldiği bir karşılaşmada hepimiz şaşkındık!

Beşiktaş, hemen oyunun başında sakatlanan Oğuzhan ve oyunda olmayan ligin en parlak ve örnek oyuncusu Atiba ile bizi şaşırttı. Hikmet Hoca’ya şunu söylemek isterim: Niçin ilk yarı hep savunmadaydı takımın? İlla gol mü yemesi gerekiyordu? Ben düşmemeye oynayan Ankaragücü ile şampiyon olacak Beşiktaş’ı daha farklı yerde görecektim. Olmadı ve Vodafone Park’ta dün gece unutulmaz hataların sıralandığı kötü bir lig maçı izledim. Herkes şapkasını öne koysun! Çünkü lig bitmedi ve zor günlere doğru bir tablo dikkat çekti.