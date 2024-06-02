Adnan Dinçer
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Türk futbolu Mourinho’dan yararlanmalı

02 Haziran 2024 Pazar

Ligler bitti. Gözler yeni alınacak futbolcular ve teknik direktörlerde. Bu yetkiyi alacak kurumsal yapılar ve kulüplere talip yeni yöneticilerin adları konuşulurken kongre yarışları başladı. Ortam “ateş pahası” futbolcu isimleri ve menajerlerin çekişmelerine terkedildi... Oysa geçmişte bu durumdan ziyade bazı özel empati sağlayan futbolcuların kulüplerce demirbaş olmasına özen gösterilirdi. Başarılı futbolcular ve kadrolar muhafaza edilirdi! “Neka bütçe oka köfte” döneminden, vaatlerin havada uçuştuğu bir dönemdeyiz sayılır!

Şimdiden Alex de Souza teknik direktör olup Antalyaspor’un başına geçti. Şampiyon Galatasaray için tavsiye kararları alanlar da var! Şahsen tüketime dönük olan bu durumla olası gürültüye ortak edilen taraftarlar heyecan yaşatmak için ateşe atılıyor! Medya ve içinde bulunan sergüzeştler hiçbir zaman gerçek olan, geleceğe dönük tavsiye ve yol gösteren olamıyor! Çok zor günler yaşayan ekonomik süreç ve futbol dünyasındaki yerimiz, kendi gerçeğimizle çözüm beklerken en azından gelecek başarılara dönük ortam kimsenin umurunda değil gibi!

Ben eğitimci olarak kendi gençlerimizin en azından birer Arda Güler örneğini ciddiye almalarını isterim. Olmadı olmuyor. Çok beğendiği İlkay’ı, Varane’ı ve Casemiro’yu ortaya atanların Kerem’i görmezlikten gelmek yerine; nasıl olmalı, eksikleri nelerdiri tartışmalarını beklerdim! Olmuyor ve olmayacak! O zaman son maça kalan bir lig şampiyonluğunu ve rekabete dayalı gerçeğini daha çok izleyeceğiz demektir. Çünkü şampiyon olmak bize yetiyor!

Fenerbahçe’de teknik direktörden önce takım oyunu önemli. Mourinho’nun gelmesiyle dünya çapındaki futbolcular Fenerbahçe’yi tercih edecek. Ve Sarı-Lacivertlileri şampiyon yapmak için mücadele edecekler. Fenerbahçe’nin Mourinho tercihi bu doğrultuda atılmış bir adım. Yoksa İsmail Kartal, geçen sezon başarılıydı. Mourinho’yu çok takdir ediyorum. Onun Fenerbahçe’de başarılı olması aynı zamanda Türk futboluna büyük bir rekabet getirir, bizim hocalarımızın gelişmesine de katkı sunar. TFF’nin Mourinho’dan eğitim konusunda yararlanmasını tavsiye ederim. Buradan bir tebrik de Okan Buruk’a... Oynattığı futbolla, Galatasaray’la iki sezon üst üste şampiyon olarak devrim yapan Buruk, Fenerbahçe’nin ve diğer kulüplerin rekabet isteğini artırdı. Mourinho’nun gelmesi sadece Fenerbahçe açısından değil, herkes için önemli. Beşiktaş da özkaynağıyla birlikte eski başarılı günlerine dönmeli; böylece oluşacak rekabet ortamı futbolumuza yön verir.


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Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Türk futbolu Mourinho’dan yararlanmalı

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