Turizm Bakanı Ersoy’a ait Maxx Royal Bodrum’daki ağaçlık bölgenin yok edilip otel yapılması...

Kartalkaya yangını ve 78 canın hesabını vermeyen bakan, bir yandan da işlerini büyütüyor.

Terörsüz Türkiye (!)... Mardin başta olmak üzere Güneydoğu’da trafik ve öbür tabelalarda Kürtçe yazıların yaygınlaşması... Adım adım federasyon... Anayasada değiştirilemez hüküm olarak “Resmi dil Türkçedir” yazsa da...

Bahçeli’nin, “Öcalan için İmralı’da iki katlı ve bahçeli ev yapıldı” açıklaması. Hangi hukuksal dayanakla?

İnfaz yasasında, anayasada, AİHS’de... Mevzuat ya da insan hakları dayanağı var mı? Yok, yok, hukuk yok!

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FETÖ’cü Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Mehmet Yüzgeç... Kaçak eski savcılar için sekiz yıllık zamanaşımının dolduğundan söz ederek davalarının düşme istemi... 15/16 Temmuz gecesi ölen 251 insanın acısı dinmeden.

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MİT çalışanı Kâşif Kozanoğlu’nun mezarının açılması (feth-i kabir) ile FETÖ’nün sorumlu olup olmayacağının aydınlatılması çabası. 13 Kasım 2011. 15 yıl sonra. Bunca yıl Türkiye “Gürlek” mucizesini mi bekledi? Acaba Adli Tıp, merhumun bedeninde travma (kemik kırığı...), toksik kimyasal bulabilir mi, bulursa açıklayabilir mi?

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BİST’te (İstanbul Borsası) fonlara ilişkin dolandırıcılık suçu... Toplumsal kumarhanede (toplamı sıfır olan kahrolası kitlesel oyun) 831 milyar TL’ye yakın bir paranın (2026 bütçesinin 1/24’ü) yurtdışına çıkarılması. Nerede MASAK, nerede MİT, nerede SPK, nerede BDDK, nerede EGM, askeri istihbarat, nerede Mr. Şimşek ve YZ destekli bakanlığı? SPK üyesi hukukçu bayan Gürlek? RTE neden günlerdir ağzını açmıyor? DDK neden hemen işe koyulmadı? TBMM’nin denetleme işlevleri; Meclis araştırması (m.98)? Çöktük mü? 515 bin küçük yatırımcının enflasyondan biraz korunur muyum masum umuduyla minik tasarrufu buharlaştı mı? TVF’den Ziraat ve Emlak Bankaları batık fonları satın almaya koşuldu. TCMB piyasaya likidite sağladı. Bunlar enflasyon ve daha da yoksullaşma olarak dönmeyecek mi bu halka? 20+ milyar dolar yutuldu, hani tek bir istifa? Likidite krizi ve temerrüt zinciri nedeniyle BIST100’de sert yitikler oldu, haramzadelerden alınacak mı, kim?

Başdanışman Saral, sürecin “En kılcal damarlarına kadar takip edileceğini”, sorunun finansal güvenlikle ilgili olduğunu ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini belirtti. Saral ayrıca olayın Erdoğan’ı yıpratmak için malzeme yapılmamasını istedi. Siz “önleme” diye bir şey bilmez misiniz? Hem gözdağı niye? Böylesine muazzam bir soygun iktidarın bilgisi olmadan Patagonya’da bile yapılamaz, aklımızla alay etmeyin!

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Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki lisede meydana gelen silahlı saldırı...

22 Eylül 2026 sabahı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, aynı okulun 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Halil Orhan tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. 11 öğrenci yaralandı. Üç öğrencinin yaşamsal tehlikesi var. Kritik durumdaki öğrenciler ameliyatın ardından yoğun bakımdalar. Saldırgan öğrenci kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken olayda kullanılan tüfeğin ruhsat sahibi dedesi ile birlikte anne ve babası da gözaltına alındı. MEB ve İçişleri Bakanlığı çok sayıda müfettiş görevlendirdi; okulda eğitime ara verilerek psikososyal destek ekipleri gönderildi.

Olay “münferit” mi? 20 milyon temel eğitim öğrencisi, 1.5 milyon öğretmen... Devasa bir kitle. MEB, eğitimi dincileştirme peşinde tarikat-cemaatlarla şeriat kotarırken milyonlarca öğrenci yoksul, okula aç geliyor. Bir öğün yemeği kasıtlı olarak vermiyorsunuz. Psikolojik danışma rehberlik birimleri çok ender. Temizlik görevlisi ve gereçleri yok! Dışarıda milyonlarca işsiz, umutsuz, gelecek tasarımı yapamayan insanlar... Uyuşturucu-uyarıcı mafyasını kadim RTE iktidarımız bir türlü çökertemiyor. Organ mafyası, her tür suç örgütü örümcek gibi toplumsal dokuyu sarmış.

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Giderek hızlanan ve yaygınlaşan biçimde çürüyor, dahası çü-rü-tü-lü-yo-ruz! Bu böyle gitmez, sürmez, sürmemelidir. AKP ve ortaklarının artık aklını başına alması ve çalan ürkünç alarm zillerini duyması gerekiyor. Artık durun, gemi batıyor. Bir an önce erken seçim; MUTLAK SEÇİM GÜVENLİĞİ ile! Beka sorunu budur işte!