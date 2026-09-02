Mevlana, “Anlatabileceklerin, karşındakinin anlamak istediği kadardır” demiş.

SDG KENDİSİNİ FESHETMİŞ!

AKP iktidarı Esad rejiminin devrilmesi için, ana yapısını PKK/YPG’nin oluşturduğu SDG’ye destek, Şara’nın Suriye’nin başına geçirilmesine yardımcı oldu. Şimdi, PKK’nin Suriye kolu olarak gördüğü SDG’nin kendisini feshettiğine ve silahlı güçlerinin Suriye silahlı kuvvetleri ile bütünleştiğine inanarak gelişmelerden memnuniyet duyuyor!

SURİYE SDG’YE TESLİM

Gerçekte ise SDG, askeri yapısını hiç bozmadan, fiilen yönettiği bölgelerde kalarak Suriye ordusunun içine yerleşti. SDG’nin silahlı kadın örgütlenmesi de (YPJ), yapısını koruyarak aynı bölgelerde, iç güvenlikten sorumlu olmak üzere, Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlandı. Bu durumda, ABD’nin kurduğu, ağır silahlarla donattığı, eğittiği YPG/SDG’nin Suriye silahlı kuvvetleri ile bütünleştiğinden değil, Suriye silahlı kuvvetlerini teslim alma harekâtının başlatıldığından söz edilebilir.

IRAK VE SURİYE

Irak’ta, ülkenin kuzeyinde özerk bir Kürt yönetimi oluşturuldu. Suriye’deki Kürt ayrılıkçı hareketi (YPG/SDG) ise devleti tümüyle devralma yolunda ilerliyor. Mazlum Abdi’nin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın danışmanı görevine; SDG dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed’in ise Halk Meclisi üyeliğine ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’nin yardımcılığına getirilmesi, bunun göstergeleridir.

Abdullah Öcalan, PKK-ayrılıkçı Kürt hareketinin Suriye’de farklı bir evreye gireceğini söylüyor, “terörsüz Türkiye” girişimi ile Suriye’deki hareketin Ortadoğu’da, dört ülkedeki Kürt ayrılıkçı hareketlerinin yeni stratejisini oluşturacağını ifade ediyor. Öcalan’ın sözleri, Büyükelçi Barrack’ın da söylediği gibi, Trump’ın planına uygundur. Ortadoğu’da Türkiye, Suriye, Irak ve Iran Kürtlerini içine alan, Büyük Kürdistan bir ABD-İsrail projesidir. Bu planı yapan, uygulanabilmesi için YPG-SDG’yi donatan, eğiten, Türkiye’nin YPG üzerine gitmesini engelleyen ABD’nin gelişmeden memnuniyet duyması doğaldır.

HERKES MEMNUN!

ABD ve Trump’ın memnuniyetini anlamak kolay da AKP çevrelerinin, Erdoğan’ın memnuniyeti nasıl yorumlanmalı?

1984 yılından beri Kürt ayrılıkçı hareketi, PKK terörü ile savaşan, 1999 yılında PKK terörünü bitiren; elebaşı Öcalan’ı, Suriye’den çıkmaya zorlayan, Kenya’dan Türkiye’ye getirip İmralı’ya hapseden Türkiye Cumhuriyeti’ni şimdi yöneten Cumhur İttifakı neden bu kadar memnun?

Türkiye’nin hâlâ terörist olarak tanıdığı Abdi’nin, Şara’nın Kürt işlerinden sorumlu danışmanı olması ile çerçeve yasanın TBMM’de ele alınmadan önce Öcalan’ın onayına sunulması arasındaki benzerlik de mi kimsenin gözünü açmıyor? Öcalan’ın, “terörsüz Türkiye girişimi” ile Suriye’deki gelişmeler arasındaki bağı açıklaması da kimseye bir şey söylemiyor mu?

TÜRK-KÜRT-ARAP BİRLİKTELİĞİ

AKP çevreleri ve Erdoğan -Suriye’de Kürtlerden çok daha fazla Türkmen yaşadığını bile yok sayarak-, Türk-KürtArap birlikteliğinden söz ediyor. Büyükelçi Barrack’ın, “1919’dan beri ulus devletlerin ABD’yi sıkıntıya soktuğu, Türkiye için en iyi yönetim şeklinin Osmanlı’nın ümmet düzeni ve merhametli monarşi” olduğu açıklamalarını bile görmezden gelerek.

Türklerle Kürtler, Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele’de yan yana çarpışarak Türk-Kürt birlikteliğini ve ortak bir amaçla hareket ettiklerini kanıtlamışlardır. Milli Mücadele ve sonrasında yaşanan isyanlar, emperyalizmin, üç gün önce Türk-Kürt coşkuyla kutladığımız Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu önlemek için kışkırttığı kalkışmalardır. Emperyalizmin maşası az sayıda ayrılıkçı Kürt tarafından başlatılan bu isyanlar, hiçbir zaman Kürtlerin desteğini alamamış bu yüzden de kolayca bastırılmıştır. PKK hareketi, emperyalizmin hizmetindeki Kürt ayrılıkçılarının, bastırılan son kalkışmasıydı.

Türk-Arap birlikteliği ise tarihte hiç olmadı. Bu satırların yazarı, Mekke Şerifi Hüseyin’in, Türklere ihanet olarak algılanan isyanının, Arap bağımsızlık hareketi olduğunu düşünen ancak Türk-Arap birlikteliğinin, birbirlerinin iç işlerine karışmamak ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiyle sınırlı kalması gerektiğine inanan bir kişidir.

TÜRKİYE NASIL KURTULUR?

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, ulus devleti; devletin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliklerini ve bugünkü sınırları içinde ülke bütünlüğünü, kendi gücüne dayanarak korumaya bağlıdır. Bu da ancak son 25 yılda yapılan yanlışları tekrarlamayan, hayal peşinde, emperyalizmin planlarına destek olmayan, iktidarını sürdürmek için dış desteğe bel bağlamayan bir iktidarla başarılabilir.