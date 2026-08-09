Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karınca ve fil masalı...
Ahmet Tan
Son Köşe Yazıları

Karınca ve fil masalı...

09.08.2026 07:55
Güncellenme:
Takip Et:

“Terörsüz Türkiye” SİYASETİ ile “Büyük Ortadoğu Projecisi” ABD'nin İran'a açtığı SAVAŞ ne hikmetse eş zamanlı tecelli ediyor.

1- Savaş ve siyaset bir egemenlik mücadelesidir. Kavramları bile ortaktır: Strateji, taktik, cephe, kurmay, ittifak, kuşatma, mevzi, seferberlik, zafer ve hezimet…

2- “Siyaset kansız savaş; savaş ise kanlı siyasettir.” diyen Mao Zedong ise yerden göğe haklıdır. Tek fark “Demokratik siyasette, rakibin yarın da var olma (umut?) hakkı kabul edilir. (Kırsalda Kalaşnikof Tava türü jestler kabul edilmez.)  Esas olan “düşmanı” mücadele edilecek meşru “hasım /rakibe” dönüştürmektir.

3- Bunun için köklü tedbirler (ikinci resmi dil cömertliği vs.) alınmazsa 1 ve 2 nolu “gerçekler”, tekerrür eder durur.

4- Örnek mi? Laik cumhuriyetimizin Tayyip Bey ile 25 yıldır yaşadığı ve PKK ile giriştiği son serüven. (Ve Suudiler ve Pakistan'la son dakika sürpriz askeri ittifakımız!) 

TEKER TEKER TEKERRÜR

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1991'deki “Kürtçeye kısıtlı özgürlük ve sınırlı genel af açılımı” ile ABD'nin Irak'a saldırısı da “açılıma” rastlamıştı. Bu arada Saddam da öldürüldü tıpkı İran’a saldırıp da Cumhurbaşkanı Hamaney'in katledildiği gibi. (28.02.2026)

***

Mehmet Akif Ersoy, “Geçmişten adam hisse kaparmış...Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi? Tarihi, 'tekerrür' diye tarif ediyorlar.  Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” diyor.

 Bendeniz de kendimce bir “hisse kapmışım” ki zahir, rahmetli Özal'ın 35 yıl önceki “Kürt açılımı” ile ABD'nin Irak’a saldırısı üzerine “Fil ve Karınca” diye bir yazı yazmıştım. 

FİL VE KARINCA 

“…Körfez Savaşı sona ermekte olan 20. yüzyılın son savaşı. Herkes bir çıkar bekliyor. Savaşın sonuçlanmasını beklemeye gerek yok. 48 saat diye başlatılan bu savaşın 48 haftaya kadar uzaması sürpriz olmayacak.  Cumhurbaşkanı Özal’ın içeride masayı kurması ve “mönü”yü belirlemesi, bu yüzden:

* Kürtçeye kısıtlı da olsa özgürlük;

* TCK'dan 141-142-özgürlük;

* Ekonomik durgunluk için yetki tasarısı;

* Sınırlı bir genel af

* Seçmen yaşının 18’e indirmek...”

(…)

Amaç, dışardaki masadan, dikkatleri içerideki masaya çekmek. Bunun için o masaya olabildiğince çok tabure koymak, ve Kürtlerden adi suçlu mahkûm ailelerinden her kesimden insan oturtmak. (…) En büyük propaganda topu da hazır: “Savaşa sokmadan ülkeyi düze çıkardık. 

(...)141, 142 ve 163. madde­leri kaldıran anayasa değişikliğinden sonra “referanduma gitmeyi” Anayasa cumhurbaşkanına tanıyor. (Md:175) 

 “Evet” oylarından sonra Özal’a tek şey kalıyor: TRT’den yapacağı “Evet”ler bana verilmiş bir güvenoyudur!” açıklaması!

 Özal 'ın en büyük güvencesi 280 kişilik Meclis çoğunluğu.

 (...)Evet, siyaset de savaşa benziyor. Tıpkı o şark masalındaki gibi… Eğer zamanı, yeri ve süreyi doğru belirlerse, karınca bile, file kök söktürebiliyor. Karınca file “Seni yenerim. Yenemezsem bile perişan ederim…” 

Fil, “Sus, şimdi alırım seni ayağımın altına” diye hiddetleniyor. Karınca tınmıyor, alayı daha da arttırıyor.  Fil hamle edince, karınca filin ayağına tırmanıp kulağının içine dalıyor ve içinde dolanıp duruyor. Fili deliye döndürüyor. Yerlerde kan revan içinde debeleniyor...

Körfez’de süren, aslında fil ile karıncanın savaşı. Saddam karınca gibi masum falan değil. Ama ondan daha kurnaz olduğu su götürmez. 

Masaldan muhalefetin çıkarması gereken ders çok açık: “Karınca, fili yenemez ama onu rezil ve perişan edebilir. Yeter ki savaşacağı zamanı, yeri ve savaş süresini kendisi belirlemiş olsun.”

Türkiye’deki muhalefetin de alacağı dersler var elbette.

Meclis’teki 100 küsur milletvekilinin arkasındaki milyonlarca seçmen de ne karıncadan küçük ne de ondan daha güçsüz…” (11.02.1991)

**

Karınca ile fil masalı yaşamsal bir gerçek. Prusyalı efsane General Clausewitz'in (1780-1831) “Siyaset, savaşın başka araçlarla sürdürülmesidir.” sözü gibi zamana meydan okuyor. 

Ama bu düşünceyi tersine çeviren Fransız düşünür Michel Foucault'un (1926-1984) sorguladığı olasılık da her dem tazeliğini korumakta:

“Barış geldiğinde savaş gerçekten bitmiş midir, yoksa galibin üstünlüğü hukuka, kurumlara, ekonomi ve toplumsal hiyerarşi içine mi yerleşmiştir?”

İlgili Konular: #ABD #Terör #İran

Yazarın Son Yazıları

Karınca ve fil masalı...

Karınca ve fil masalı...

Devamını Oku
09.08.2026
Müdebbir serok Ahmet!

“Serok”, Öcalan sayesinde öğrendiğimiz, “başkan” anlamına gelen Kürtçe sözcük.

Devamını Oku
02.08.2026
Boynu bükük Tunceli!

Boynu bükük Tunceli!

Devamını Oku
26.07.2026
Kokteyl Parti...

Ulya üç buçuk yaşındaydı.

Devamını Oku
12.07.2026
Güldürmen ittifakı!

“İki yiğit çıkmış meydana, İkisi de birbirinden merdane.

Devamını Oku
05.07.2026
Butlanlı Paraguay sendromu

Babalar Günü’müz kutlu olsun.

Devamını Oku
21.06.2026
Mübarek butlan

Seçimin tarihi değil, tarafları belli: “dua edenler” ile “beddua edenler”.

Devamını Oku
07.06.2026
Günü gününe, elifi elifine KK

Gazetecilik fıtrat işi, hele de muhabirlik.

Devamını Oku
24.05.2026
Pişmaniyesiz bir mayıs

Bilal Erdoğan eski defterleri karıştırmış.

Devamını Oku
10.05.2026
Dijital siber ama tekinsiz

23 Nisan’a günler kala ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki İsa Arda, okul çantasına yerleştirdiği polis müdürü babasına ait beş ayrı tabancasındaki sayısız mermiyi ateşleyip 8 öğrenci ile bir öğretmeni katletti.

Devamını Oku
26.04.2026
Kökü mazideki ati!

Değil Türkiye’nin, İstanbul’un bile başına gelmediği 32 yıl önce şunları not etmişiz...

Devamını Oku
29.03.2026
Apo’nun gidişi, RTE’nin işi

PKK kurucu önderi, “sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu’nun bir arada yaşama sorununa çözüm bulma amacı taşıdığını” da ilan etti.

Devamını Oku
01.03.2026
Türkiye Cumhuriyeti ve cıhar mıh!

Ramazan arifesinde ve tam da TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Raporu’nun açıklamasına günler kala çok önemli ve tarihsel bir başka açıklamaya daha tanık olduk:

Devamını Oku
23.02.2026
Umut hakkı ve FETÖ

Tarih yazmak değildir her siyasi liderin işi...

Devamını Oku
15.02.2026
Oyun mu? Devlet Tiyatrosu mu?

Oyun mu? Devlet Tiyatrosu mu?

Devamını Oku
08.02.2026
Siyasetin ve ömrün sınırları-İsmail Cem

Onu da bir başka 24 Ocak’ta kaybettik.

Devamını Oku
01.02.2026
Tekinsiz... Bak ama anma!

Milyonlarca veli, yüz binlerce öğretmen iyi tanıyor, biliyor.

Devamını Oku
18.01.2026
Kara kışta karanlık politika

Bugün 21 Aralık.

Devamını Oku
21.12.2025
Düş kurma günü...

Ne 21 yaşına yeni basmış, dünya ölçeğinde piyanist olma yolundaki Tuna Tüney’le ilgili ne de Türk Beşleri ile Mozart’ın Türk Marşı’nı okyanusun ötelerine taşıyan ulusal onurumuz maestro Gürer Aykal’ın coşkuyla seslendirdiği “Ey vatan gözyaşların dinsin...” marşı ile... “8 Aralık çok önemli gün!” diyor.

Devamını Oku
07.12.2025
Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Devamını Oku
30.11.2025
Risk-almak vermek

En dehşetengiz proje nedir?

Devamını Oku
23.11.2025
Abalar Feda Muazzez Hanım'a

Abalar fena Muazzez Hanım'a

Devamını Oku
16.11.2025
10 Kasım sırtlanlığı

10 Kasımlarda “Atam sen rahat uyu!” sloganını duyamaz olduk: Biliyoruz ki “Saygı duruşu, sap gibi durmaktır” diyen zihniyet iktidar olduğundan beri Atatürk’e rahat uyu demenin manası yok.

Devamını Oku
09.11.2025
Kasım notları

Kasım notları

Devamını Oku
02.11.2025
Durumlara rağmen doğa yasası şaşmaz

Para politikalarının mucidi ünlü ekonomist Milton Friedman (1912-2006) sanki bizimki için söylemiş: “Bir hükümet, bazen bir sorunu çözmeye kalkınca o sorun daha da büyük bir sorun haline gelir!”

Devamını Oku
26.10.2025
Şeytan-ı Racim-10.10.10

Ankara Tren Garı, Cumhuriyetin belleğinde bir istasyondan fazlasıdır.

Devamını Oku
12.10.2025
Trump ile trampa

Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Devamını Oku
28.09.2025
Amerikan açık pokeri

ABD’nin değil, dünyanın da tek adamı (!) Trump, sonunda bizim tek adamımız Erdoğan’ı bu perşembe günü Beyaz Saray’ında kabul edecek. Yaşasın.

Devamını Oku
21.09.2025
Kemal Bey... Tarihi ve talihi

Yarın 15 Eylül, tarihi bir gün.

Devamını Oku
14.09.2025
Baba-oğul ilişkisi

“Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer. R.T. Erdoğan 1994”.

Devamını Oku
07.09.2025
Babadan numarasız selefe...

Tayyip Bey’in bekası için mesai harcayan etkili-yetkili külliye başdanışmanlarının 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konuşmalarını da inceledikleri biliniyor.

Devamını Oku
31.08.2025
Erdal İnönü ve Kürt ittifakı...

TBMM tatilde, malum komisyon salı günü yine de toplanıyor.

Devamını Oku
17.08.2025
Kutlu olmayasıca Sevr!

Bugün 10 Ağustos 2025.

Devamını Oku
10.08.2025
Komisyonun yazgısı!

Şu satırlara bakar mısınız?..

Devamını Oku
03.08.2025
Yapay zeka Bodrum'da

Bodrum'da yabancı turistler ayrılırken okudukları kitapları otel lobilerindeki kitaplıklara “armağan” ediyorlar.

Devamını Oku
27.07.2025
Altan abisiz gazetecilik...

“Gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur” gerçeğine inanan kuşaktandı...

Devamını Oku
20.07.2025
Paşa gönül ittifakı...

Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk...

Devamını Oku
13.07.2025
Sessiz sabotaj...

İktidar belli ki geceleri meydanlardan caddelere taşan on binlerin, yüz binlerin anaforuna kapıldı.

Devamını Oku
06.07.2025
Keşke mutlak butlanlansa...

Tayyip Bey'e siyasette ikbal yolunu açanlar onu milletvekili bile değilken Beyaz Saray’da ağırlayanlardı.

Devamını Oku
29.06.2025
Bir yıldız kaydı...

Bugün Çetin Altan’ın 98. doğum günü. Kemal Gür’ün ölümünün de 4. günü. H Çetin Altan’ın sadık okurlarındandı.

Devamını Oku
22.06.2025