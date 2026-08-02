“Serok”, Öcalan sayesinde öğrendiğimiz, “başkan” anlamına gelen Kürtçe sözcük. Çok şükür şimdilik kimse “Serok Tayyip” diye gösteri yapmaya cesaret edemedi.

Sabık Başbakan Davutzade efendi ise “Serok Ahmet” sloganından onur duyduğunu ilan etmişti.

Hakkıdır. Arkasında onur duyacağı zerre miskal bir halt kalmayacak!

Binbir yalan dolan, desise ve cambazlıkla kurduğu “Gelecek” adlı gemisini batırmaya karar vermesi de bundan. Kendi stratejik derinliğinde boğulmamak için tedbir mi alıyor?

Zira içte ve dışta zamanlama çok manidar!

İÇTE: “Kaleşnikov tava” ile başlatılan “silahlara sözde veda pikniği” netice vermek üzere. Tayyip Bey de TBMM Başkanı Kurtulmuş da çoktan tatile girmesi gereken Meclis’in bugün başlayan “eyyam-ı bahur”da (buharlaştıran günler) da “süreç yasası” için çalışacağını açıkladı. Sayın Kurtulmuş, sünnetçilerin acıyı hafitletmek için çocuklara söylediği gibi yasanın “geçici” olduğunu söylüyor.

Yasadan kuş da çıkabilir, civciv de deve kuşu da!

Çıkabileceklere dair DEM’li Pervin Buldan sosyal medyada, zihni hazırlık mitingleri yapıyor: “Suriye’de statü elde ettik şimdi sırada Türkiye var.”

Tepkiye gerek yok. Buldan Hanım bizim yerli ve milli Kürt’ümüz ve TBMM üyemiz! “Sırada Kürdiye var. Kürdiye’yi kurmak var!” demiyor ki!

DIŞTA: BBC, Donald Trump’ın Hamas ve diğer silahlı grupların Gazze’de tamamen silahsızlanmasını öngören yeni bir aşama üzerinde uzlaşıldığı duyurdu.

Plan, Hamas’ın silah bırakmasını ve süreç ilerledikçe İsrail’in, Gazze’den kademeli olarak çekilmesini kapsıyor. Gazze’nin ise teknokrat bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesini öngörüyor. (Yine süreç! Madem, “süreç sür geç” de. Tarihin olağan akışı ne yazık ki böyle!)

Trump bu süreci tarihi bir adım olarak nitelendiriyor. Türkiye, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk çabalarına teşekkür ediyor.

Tarih acaba Tayyip Bey’in, “BOP’un eşbaşkanı benim ben!” dediği noktada yeniden mi başlıyor?

Eğer öyleyse hırsı ve egosu boyundan posundan büyük olan Davutoğlu’ndan işkillendiği kadar ve kulağından tutup AKP başkanlığından ve başbakanlıktan attığı kadar varmış.

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Atalarımız, “Dâhi, dâhiyi görünce projesini saklamalı!” anlamında, “Deli deliyi görünce çomağını saklar!” demiş.

Davutoğlu ise dehasını saklamak yerine yazdığı “Stratejik Derinlik” kitabı ile dünyanın gözüne sokmaya çalıştı. Ama sadece Tayyip Bey’i etkileyebildi.

Ve bu sayede danışmanlıktan başdanışmanlığa, dışişleri bakanlığından başbakanlığa tüm sıfatlar ayağının altına serildi. Galatasaray’ı, Mülkiye’yi bitirenlerin bile ancak 20-25 yılda kavuşabileceği büyükelçilik payesine, “Tanrı Dağı kadar Türk/ Hira Dağı kadar Müslümanlık” edebiyatı, talakatı ve belagatı sayesinde RTE imzası ile bir günde ulaştı.

“No name” bir akademik âdem iken ekonomisi, tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi ile bin yılların Türkiye’sini sosyopolitik bir laboratuvar yerine koyup “komşularla sıfır sorun projesini” uygulamaya yöneldi.

Sonunda “sıfır sorun” diye Tayyip Bey ile çıktığı yolda “sırf sorun” bir ülke haline geldik.

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Partisini kapatıyormuş gibi yapma zamanlaması içte ve dışta çok manidar, demiştik.

Ticaret hukuku “müdebbir (tedbirli) tüccar)” deyimi kullanılıyor.

Tayyip Bey’in “mükerreren” seçilme aşkına yapabileceklerinin sınırı artı sonsuzdan eksi sonsuza uzanıyor.

Bu keyfiyeti “egosantrizmin-benmerkezciliğin” güdük feriştahı Davutoğlu özelliğini iyi çok iyi biliyor. Partisine “Harç bitti-yapı paydos” demesi bundan.

Başkan Trump, PKK’ye el verir de Tayyip Bey Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanı olursa, “Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi” olursa ihtimaline karşı bir tedbir.

Oysa Davutoğlu’nun siyaseti bırakması partiyi kapatması kendisini kurtaramaz. Yargılanması gereken kişilerin içinde ilk üçe girer, diye sosyal medyada feryatlar yükseliyor.

Kör testere ile kelle kesen IŞİD katillerine “bir grup öfkeli genç” demesinden “gar katliamına ve Suruç vahşetine” kadar sicili de dijital medyada mahfuz!