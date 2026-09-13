Lütfen Tayyip-Devlet Beylerin günahını çok almayalım. Miktar-ı ka’fi ile yetinelim.

PeKeKe ile devletimizin kuşdili iletişimi Bekaa Vadisi’nden Oslo’ya ve oralardan da Kenya’dan kalkan uçağa biz diyelim, “temas” siz deyin “süreç” gaz kesti ama kırk yıldır hiç kesilmedi sürüyor.

Şimdiki gibi “yüzüp yüzüp kuyruğuna” gelinen zamanlar çok oldu.

Hatta 14 yıl önce TBMM’ye sunulan Kürtçe savunma hakkı tanıyan yasa tasarısında, “iyi halli” terör suçlularına “ödül” olarak cezaevinde nikâhlı eşi ile “bir gece görüşme” sürprizi bile çıktı.

O dönemde Öcalan’ın da “eş görüşmesi”nden yararlanabileceği gündeme geldi.

Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yönetmelikle düzenlenecek mevzuata göre evli hükümlülerin ödül olarak 3 ayda bir kez 24 saate kadar eşleriyle “aile görüşmesi” yapabileceğini belirtmişti.

Başbakan Erdoğan ağırlaştırılmış müebbet alan mahkûmlar için de “Aile görüşmesi olabilecek” demişti. Resmen boşanmayan Öcalan da disiplin cezası almaması halinde hâlâ nikâhlı eşi Kesire Öcalan’la talebi halinde ödül olarak İmralı Cezaevi’nde hazırlanacak odada 24 saat süreyle “aile görüşmesi” yapabilecekti. Biz de yazmıştık.

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Tarihten ibret almak gazetecinin üstüne vazife değil ama siyasetçinin görevi. Yeniden tekerrür ediyor. Devlet Bey İmralı’da Öcalan’a bahçeli villa yapıldığını açıkladı. Her türlü teknik donanıma sahip olduğunu da AKP’li Şamil Tayyar müjdeledi.

Ancak “sayın Öcalan”, statüsü henüz resmen belirlenip ilan edilmediği için villaya taşınmayı düşünmüyormuş.

Bu durumda villa boş kalmasa ve anayasa ve AİHM kararlarına rağmen içeride tutulan “iktidarzedeler” hafta sonlarını eşleri ve çocukları ile orada geçirseler.

Hem toplumsal barışa hizmet olur hem de Öcalan’ın itibarı karınca kararınca desteklenmiş olur.

Türkçedeki “evlenmek” ve “evli” kelimeleri, evlilik olgusunu doğrudan fiziksel bir barınak, ortak bir çatı ve yuva kurma kavramıyla birleştiren dünyadaki en nahif ve felsefi kökenli kelimelerden biridir.

Eski Türkçede “ev edinmek, bir evi kendine mesken kılmak” anlamına gelen bu türetim, kültürel olarak evliliğin sadece hukuki bir bağ değil, aynı zamanda “ortak bir yaşam alanı inşa etmek” olduğunu çok medeni bir biçimde özetler.

Dünya dillerini incelediğimizde evlilik olgusunu doğrudan “ev” (house/ home) kökü üzerinden ve Türkçe ile neredeyse tamamen aynı mantıkla açıklayan az da olsa başka lisanlar da vardır.

DİLDEN DİLE EVLİLİK*

Karşılaştırma yapmak gerekirse dünyadaki pek çok baskın dil evliliği “ev” ile değil, daha çok “hukuk”, “annelik” ya da “çift olma” üzerinden tanımlar:

Türkçe bu konuda tamamen yalnız olmasa da evliliği cinsiyet rollerinden (annelik/kocalık) veya sadece hukuki/ biyolojik bir birleşmeden (çift olmak) sıyırıp doğrudan “ortak bir barınakta yeni bir yaşam başlatma” felsefesine dayandıran az sayıdaki özel dilden biridir.

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* Bu başlığın altındaki bilgiler Tayyip Bey’in geçenlerde verdiği “yapay zekâya 10 milyar dolar yatırım müjdesi(!)”ne mahsuben AI’den alınmıştır.