Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’nin ruhu ne demektir?
Alev Coşkun
Son Köşe Yazıları

CHP’nin ruhu ne demektir?

31.07.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Image

Image

Ortanın solu hareketi başladı. Ecevit’in yanında yer aldım. Ecevit’in genel başkan sıfatıyla katıldığı ilk genel seçimi olan 1973 seçimlerini CHP İzmir il başkanı olarak yönettim. Daha sonra parti meclisi üyeliği, merkez yönetim kurulu üyeliği, parti genel basın sözcülüğü, 1977 seçimlerinde önseçimle yine İzmir listesinde ön sıralarda yer almam ve tekrar seçilmem... 1978-1979’da Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı...

1980 askeri darbesi ve ardından zorlu günler... Böylesi bir geçmişi bırakıyor ve 73 yıl üyesi olduğum tarihi CHP’den istifa ediyordum.

Bu istifanın temel nedeni CHP kültürüne uyulmamasıdır. Kısaca bu konu üzerinde durmalıyız.

ECEVİT VE İNÖNÜ... 

Ecevit genç bir gazeteci iken 1957 seçimlerinde İnönü tarafından kontenjandan Ankara milletvekili yapıldı. 1961-1965 yıllarında İnönü’nün kurduğu koalisyon hükümetlerinde Çalışma Bakanlığı’na getirildi. 1965’ten sonra Ecevit ortanın solu çalışmalarına başladı. Halka gitti. “Emek en yüce değerdir”, “Toprak işleyenin, su kullananındır” dedi. Ecevit konuşmalarında “Halk değişim istiyor” diyordu.

Sonunda kurultayda İnönü ve Ecevit karşı karşıya geldi. CHP kurultayı İnönü’ye büyük saygı gösteriyor ancak Ecevit’i seçiyordu. 1.5 ay sonra yapılan kurultayda seçimi kazanan Ecevit kürsüden inerken İnönü ayağa kalktı, ceketinin üç düğmesini ilikledi ve saygı ile selamladı. İnönü aslında kurultaya saygı gösteriyordu.

Ben seni milletvekili yaptım, ben seni bakan yaptım ama beni arkadan hançerlediniz demiyordu.

İşte CHP’nin siyasal kültürü budur. CHP’de kurultay en üst karar makamıdır ve kurultayın seçtiği kişiye herkes saygı gösterir.

CHP’nin kuruluş dilekçesinde ikinci imzası olan, Atatürk’ten sonra uzun yıllar CHP’nin genel başkanlığını yapmış olan İnönü, kurultayın kararını üstün saygı ile karşılıyordu. İşte CHP siyasal kültürü denen kavram budur.

Bir de son 2023 kurultayına bakalım. Özgür Özel aslında delegelerin istediği değişimi, önseçimin temel alınması gerektiğini dile getiriyordu. Örgütün söz sahibi olmasını ileri sürüyordu. Sonunda başkanlık seçimini kazandı. İkinci tur seçiminde arayı daha da açtı.

Kılıçdaroğlu ve etrafı başından itibaren bu seçime karşı çıktı. Kılıçdaroğlu sürekli “Arkamdan hançerlendim” dedi. Oysa İnönü’yü örnek almaları, kurultayın verdiği karara saygı göstermeleri gerekirdi.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin bu kültürünü özümseyemediğini gösteriyor. Çünkü CHP’de daima kurultayın kararına saygı duyulur. İsmet İnönü’nün bu davranışına karşı Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığının temel karakteri şudur: “Ben CHP genel başkanıyım. Herkes benim kararıma uymak zorundadır. Tıpış tıpış gelip oy verirler.” Bu temel nitelik Kılıçdaroğlu’nun ömür boyu yaşadığı bürokrasi kurallarından gelmektedir. CHP’nin ana karakterine uymaz.

KUVAYI MİLLİYE 

Bir başka önemli nokta CHP’nin Kuvayı Milliye kökleridir. CHP’nin kuruluş dilekçesi 9 Eylül 1923 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir. 1927 yılında yapılan ilk kurultayında Atatürk, CHP’nin kuruluşunun Eylül 1919’daki Sivas Kongresi olduğunu açık bir biçimde ortaya koymuştur. Nutuk’ta da bunun gerekçesini anlatmıştır.

2018 yılından bugüne her yıl 9 Eylül’de CHP’nin kuruluşunun Sivas Kongresi olduğunu belgeler göstererek yazıyorum. Sivas Kongresi tüm Kuvayı Milliye örgütlerini birleştirmiş ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ortaya çıkmıştır.

Tam bağımsızlık kararı alınmış, manda ve himaye reddedilmiştir. Temel amaç “milli irade”yi egemen kılmaktır.

CHP’Yİ ÖZÜMSEYEMEDİ 

Atatürk açıkça, CHP’nin kuruluşunu Sivas Kongresi’ne alarak, CHP’nin Kuvayı Milliye köklerine sahip çıkmasını istemiştir.

CHP’liler kurultayın seçtiği bir genel başkan yerine mahkemenin tayin ettiği bir kişiyi kabul edemezler. İşin Kuvayı Milliye temelleri de aslında budur. Kılıçdaroğlu CHP’nin bu Kuvayı Milliye niteliğini de özümseyemedi. Kılıçdaroğlu hiçbir zaman CHP’nin karakterini ve ruhunu anlayamadı.

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde benim 73 yıllık CHP üyeliğinden istifa etme nedenlerim de ortaya çıkıyor. Özellikle Sivas Kongresi’nde köklerine sahip çıkılan Kuvayı Milliye ruhu istifamda çok önemli bir rol oynamıştır.

— BİTTİ —

İlgili Konular: #CHP #mustafa kemal atatürk #Bülent Ecevit #Kuvayi Milliye

Yazarın Son Yazıları

CHP’nin ruhu ne demektir?

Ortanın solu hareketi başladı. Ecevit’in yanında yer aldım. Ecevit’in genel başkan sıfatıyla katıldığı ilk genel seçimi olan 1973 seçimlerini CHP İzmir il başkanı olarak yönettim.

Devamını Oku
31.07.2026
İstifa zor bir karardı

Değişik dönemlerde parlamentoda CHP milletvekili olarak görev yapmış, 300’e yakın eski milletvekili CHP’den istifa etti.

Devamını Oku
30.07.2026
Rahat uyu İlhan abi

İlhan Selçuk Kuvayı Milliyeci, antiemperyalist, bağımsız Türkiye idealine inanmış, bükülmez ve düşüncelerinden ödün vermez bir gazeteci olarak tarihe geçti

Devamını Oku
21.06.2026
CHP’nin zorlu tarihinden bir yaprak

Mutlak butlan davası kararının açıklanmasının üzerinden tam bir hafta geçti.

Devamını Oku
28.05.2026
27 Mayıs 1960’ın 66. yıldönümü

27 Mayıs 1960 askeri bir harekettir.

Devamını Oku
27.05.2026
19 Mayıs 1919 Umuda Yolculuk

Nutuk, “1919 yılı mayısının 19. günü Samsun’a çıktım” cümlesiyle başlar.

Devamını Oku
19.05.2026
Asırlık TBMM ve çağdaş demokrasi

Asırlık bir Meclis olan TBMM, 23 Nisan 1920’de merasimle açıldı.

Devamını Oku
23.04.2026
Hukuk Devleti ve Cindoruk

Yakın tarihimizi bizzat yaşamış, çok önemli siyasal olaylara tanıklık etmiş, çok değerli bir devlet adamını yitirdik.

Devamını Oku
12.04.2026
Yanlış anlaşılan milli irade

Günümüz evrensel ve çağdaş demokrasisinde önemli olan sayısal demokrasi değil, çoğulcu ve katılımcı demokrasidir.

Devamını Oku
26.03.2026
Halifeliğin kaldırılışı - Teokratik devletin yıkılışı

Binlerce yıllık halifelik makamı, devrimci Meclis tarafından 3 Mart 1924’te kaldırıldı.

Devamını Oku
03.03.2026
Kuvayı Milliyeci ve Atatürkçü Hıfzı Veldet Velidedeoğlu

Büyük hukukçu Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu aramızdan ayrılışının 34. yılında saygıyla anıyoruz.

Devamını Oku
25.02.2026
Medeni Kanun’un 100. yılı

Türk Medeni Kanunu (MK) 17 Şubat 1926’da kabul edildi ve bugün bu çok önemli yasanın 100. yılını kutluyoruz.

Devamını Oku
17.02.2026
Kalpaksız Kuvayı Milliyeci Mumcu

Uğur Mumcu, gazetecilik kariyerinin en üst düzeyindeyken 24 Ocak 1993 tarihinde, kahpece hazırlanmış bir düzenekle arabası havaya uçurularak öldürüldü.

Devamını Oku
24.01.2026
Birinci İnönü Zaferi ve Atatürk’ün değerlendirmesi

Kuvayı Milliye’nin ilk zaferi Birinci İnönü Savaşı’nın 105. yıldönümünü kutluyoruz.

Devamını Oku
11.01.2026
2025’ten 2026’ya iç ve dış politikada gelişmeler

Bu topraklarda Cumhuriyet ilkelerini yüz yıldır yaşatan Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkelerini titizlikle uygulamalıdır. Siyasal iktidar dinsel ve mezhepsel tercihlere dayalı dış politikasını terk etmelidir. Türkiye çağdaşlaşma yolundan vazgeçmemelidir.

Devamını Oku
07.01.2026
2025’ten 2026’ya iç ve dış politikada gelişmeler

Türkiye’de özellikle “hukuk devleti” ciddi sarsıntı geçiriyor. Hukuk devleti nasıl sağlanır? Bu “anayasanın üstünlüğü”nü ve “hukukun normlar hiyerarşisi”ni kabul eden sistemin ödün vermeden yürütülmesi ve tereddütsüz uygulanması ile mümkün olur.

Devamını Oku
06.01.2026
Kürt sorunu ve Atatürk’ün görüşü

“Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem Kürtlerin ve hem de Türklerin yetki sahibi vekillerinden meydana gelmiştir ve bu iki unsur bütün çıkarlarını ve geleceklerini birleştirmiştir. Yani onlar bilirler ki bu, ortak bir şeydir. Ayrı bir sınır çizmeye kalkışmak doğru olamaz.” Atatürk, Kürt sorununu, çok açık olarak bu sözlerle yanıtlamış oluyordu.

Devamını Oku
25.12.2025
Hukukun üstünlüğü ve hukukta karmaşa...

Hukuk devleti öncelikle yargı organlarının hukuk kurallarına uymasıyla gerçekleşir.

Devamını Oku
04.12.2025
Atatürk ve Vahdettin üzerine

Osmanlıcı, halifeci, ikinci cumhuriyetçi yazarlar zaman zaman “Atatürk’ü Anadolu’ya Padişah Vahdettin”in gönderdiğini ileriye sürerler.

Devamını Oku
14.11.2025
Cumhuriyet ve karşıdevrim

Milli Mücadele’de Kuvayı Milliyeciler Mustafa Kemal liderliğinde üç cephede birden savaştılar.

Devamını Oku
29.10.2025
CHP Meclis’e girmiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni dönem toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması ile açılacak.

Devamını Oku
01.10.2025
CHP’ye karşı savaş ve son durum

19 Mart 2025 bir dönüm noktasıdır.

Devamını Oku
20.09.2025
30 Ağustos Zaferi'ni kutluyoruz

30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer, tarih sahnesinden silindiği düşünülen bir ulusun şahlanması ve modern bir devletin kuruluşunun müjdesidir.

Devamını Oku
30.08.2025
Yeni bir devlet kurma projesi mi?

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack yaptığı konuşmalarla gündemi belirlemeye çalışıyor.

Devamını Oku
17.07.2025
Cetvelle çizilen sınırlar... Vatandaş kanıyla çizilen sınırlar...

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack aynı zamanda ABD’nin Suriye özel temsilcisi ve ABD Başkanı Trump’ın yakın arkadaşıdır.

Devamını Oku
11.07.2025
Tarihten bir yaprak: Kumpaslar halk gücü ile yenilir

Genel başkan İnönü, genel başkanlıktan, ardından CHP’den istifa ediyor. CHP’nin içinde yıllarca siyaset yapmış önemli siyasi liderler CHP’den ayrılmışlar ve yeni bir siyasi parti kurmuşlar... Askeri vesayet CHP’nin karşısında, muhafazakâr iktidar ve yandaş basın her gün CHP aleyhine propaganda yapıyor ama CHP’yi sıfırlayamıyorlar. İşte CHP böyle köklü bir siyasal partidir.

Devamını Oku
01.07.2025
İsmet İnönü’nün cevapları

Geçen günlerde CHP’nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü’yü hedef alan konuşmalar yapıldı.

Devamını Oku
29.05.2025
27 Mayıs ve 1961 Anayasası

1960-1980 tarihleri arasında ülkemizde üç askeri darbe oldu.

Devamını Oku
27.05.2025
19 Mayıs ve Atatürk

19 Mayıs 1919 Türk İstiklal Savaşı’nın başlangıcı ve dönüm günüdür.

Devamını Oku
19.05.2025
Cumhuriyet gazetesi 101 yaşında: Mücadeleye devam

Cumhuriyet gazetesi 101 yaşında: Mücadeleye devam

Devamını Oku
07.05.2025
23 Nisan 1920’nin önemi

23 Nisan 1920’nin önemi

Devamını Oku
23.04.2025
CHP ve Cuntacılık

CHP ve Cuntacılık

Devamını Oku
10.04.2025
Alev Coşkun yazdı

3 Mart Devrim Yasaları Din Devletinin Yıkılışı

Devamını Oku
03.03.2025
Alev Coşkun yazdı...

Yakın tarihten bir yaprak...

Devamını Oku
21.02.2025
'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve siyasal tarih

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve siyasal tarih

Devamını Oku
20.01.2025
2024’ten 2025’e bakış

2024’ten 2025’e bakış

Devamını Oku
02.01.2025
Alev Coşkun yazdı...

Aydınlanma Devrimleri ve emperyalist kurgular- Alev Coşkun

Devamını Oku
29.11.2024
Alev Coşkun yazdı...

Atatürk ve karşıdevrim

Devamını Oku
10.11.2024
Atatürk ve Cumhuriyet (Bir özet)

Atatürk ve Cumhuriyet (Bir özet)

Devamını Oku
29.10.2024
Alev Coşkun yazdı...

İş Bankası ve Atatürk

Devamını Oku
12.09.2024